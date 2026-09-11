泰名剎現淫僧　住持挪用2200萬公款　天眼直擊「寺廟雙修女弟子」

泰國大城府知名寺廟帕府泰沙旺寺（Wat Phutthaisawan）住持帕瓦吉拉揚（Phra Vajirayan），涉嫌挪用寺廟資金超過9200萬泰銖（約2176萬港元），遭泰國中央調查局（CIB）逮捕。警方指控他涉嫌侵占寺廟公款，此外警方調閱監視器時，意外發現住持和女弟子在寺廟內的荒淫影像。



綜合泰國媒體報導，帕府泰沙旺寺位於大城府帕那空西阿瑜陀耶縣，是當地知名寺廟之一。住持帕瓦吉拉揚，又名隆波喬（Luang Por Chot），因寺廟推出的「Nuea Duang」佛牌受到信徒歡迎，在當地具有一定知名度。

泰國大城府知名寺廟帕府泰沙旺寺（Wat Phutthaisawan）住持帕瓦吉拉揚（Phra Vajirayan）與涉事女子（X@ttannzzy）

泰國知名住持挪用2176萬公款！驚爆「天眼直擊廚房活塞」 淫亂女弟子影像外流：

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不過，泰國警方接獲隆波喬涉及洗錢的相關線索，展開秘密蒐證後，發現隆波喬涉嫌在超過2年的時間內，未經授權以寺廟名義開立20多張收據。此外，資金流動全部導向同一名和隆波喬關係密切的女子。

警方懷疑，隆波喬透過這名女子侵占寺廟公款，初步估計超過9200萬泰銖，遂於9月8日前往帕府泰沙旺寺逮捕隆波喬。

另外，在警方調查監視器後，意外發現這名女子和隆波喬更發展肉體關係，根據X帳號「tannzy」上傳的影片，只見隆波喬先是和女子在廚房流理台旁熱情深吻，接著轉往旁邊的餐桌繼續活塞運動，荒誕的性愛畫面讓網友嘖嘖稱奇。

因為涉案金額龐大，警方除了逮捕隆波喬，也拘留這名女子，目前全案已移交反貪腐部門做進一步偵辦。

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