台男藉免費約拍性侵29名少女　最小僅12歲　家中搜出近7千不雅片

台南吳姓攝影師以免費約拍為誘餌，10年間對29名少女進行猥褻及性侵，最小被害人僅12歲！檢警在其住處查扣6817部不雅影片，雲林地方法院一審判處21年有期徒刑。



其中一名被害人母親去年帶著攝影師海報，隨台灣白沙屯媽祖進香沿途協尋，祈求媽祖讓惡人受到報應。她的女兒年僅13歲時遭該名攝影師以約拍為由性侵害，這位母親希望透過媽祖的庇佑，讓惡人得到應有的報應，同時沿途協尋提醒其他民眾注意。

攝影師誘拍性侵29少女 搜出「6817部私密片」 一審判21年：

經檢警調查，13歲女童並非唯一受害者，共有29名少女受害，涉及56項罪名。雲林地方法院庭長王子榮表示，被告雖然坦承犯行，但法院考量本案被害人人數高達30人，犯罪時間非常長，而且被告還拍攝了非常多的私密性影像。王子榮認為，這對於整個被害人的身心發展影響非常大，且本案被害人多數為16歲以下及14至16歲的青少年，在這樣的行為方式下，刑罰上不能寬待。因此即便被告坦承犯行，法院最後考慮到整體罪數與犯罪情況，總共定刑達20年。

吳姓攝影師年約30歲，目前已遭羈押。警方搜索調查時，搜出他存有6817部不雅影片。他慣用的手法是以免費拍攝cosplay為名，從網路尋找被害人，趁機進行猥褻及性侵。被害人親友透露，案件發生已久且持續好幾年，不少未成年少女受害，心裡的陰影揮之不去。該名親友表示，希望判決能更久更好，因為受害者真的很多，許多小朋友都有受到傷害，只是她們不敢出來對這個色狼提告，因為也怕被家人責罵。

檢方在嫌犯住處查扣的不雅影片內容容量高達9TB，罪行可追溯至2016年，長達10年之久。

