賤男約14歲少女激戰　地點遍佈公司學校還拍片　被告竟滅證扮無知

新北市一名25歲的方姓男子2024年間透過交友軟體結識一名年約14歲的初中少女小花（化名），然而方男明知小花未成年，短短3個月內仍與小花在公司廁所、學校、公園廁所等地發生6次性行為，還用手機拍下性愛片，小花母親得知後憤而報警。



台北地方法院審理時，儘管方男辯稱自己不知道小花未成年，但卻曾試圖刪除性愛片滅證，法官認定方男罪行明確，最終判處有期徒刑5年4月，全案仍可上訴。

示意圖（Unsplash@niu niu）

男激戰初中妹挨告 事後喊冤「不知情」

判決書指出，2024年3月間，方男透過交友軟體結識初中少女小花，然而方男明知小花未成年，仍為逞一己私慾，短短3個月內在公司廁所、圖書館、學校及雙方住處發生6次性行為，甚至還用手機拍下性愛片，直到小花母親得知後憤而報警，案件這才曝光。

起初，方男辯稱不知道小花未成年，不過檢警發現方男案發後曾試圖刪除性愛片滅證，直到法院審理時才坦承犯行。台北地方法院審理時，認為方男為滿足一己私慾，傷害小花身心健全發展，考量方男無前科，但雙方調解方案差距過大，因此未達成調解，最終判處有期徒刑5年4月，全案仍可上訴。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】