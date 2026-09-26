巴士阿叔戴耳機睇AV！乘客公審斥猥褻　反被轟侵犯他人私隱：無品

搭乘公共交通工具公然看成人影片（AV）？有何文田街坊在社交平台群組公審，顯示有大叔乘坐巴士時瀏覽色情影片，她認為片中畫面猥褻，呼籲附近街坊「各位女士要小心」。事件引來網民兩極討論，不少人覺得樓主偷拍是侵犯他人私隱，「人哋戴咗耳機又冇騷擾到你，你咁麻X煩嘅？」、「猥乜嘢褻啫！冇逼你睇喎」；不過有意見覺得大叔行為的確未有顧及他人感受，「隔籬後面係小朋友咁點？公眾地方唔係屋企，戴耳機大晒？」、「返屋企睇唔得嘅」。



該女乘客在facebook群組「何文田街坊」上傳照片公審，表示於周日（9月20日）凌晨時份搭乘九巴8號路線、開往九龍站的巴士，發現前座大叔公然瀏覽成人影片，形容對方雖然已經戴上耳機，「但畫面極度猥褻」，留意到大叔在何文田廣場對面巴士站下車，因此呼籲附近街坊「各位女士要小心」。

大叔搭巴士看鹹片！ 女乘客拍照公審惹爭議

相中可見，有大叔坐在關愛座二人排靠窗座位，他戴上耳機，手持電話正播放成人色情影片，畫面相當大膽露骨，而坐在其後座的樓主見狀不滿，於是拍下照片公審。

戴上耳機的大叔坐在關愛座，其電話正播放成人色情影片。（「fb@何文田街坊」圖片）

網民斥樓主偷拍公審行為：侵犯阿伯私隱

帖文惹來網民兩極討論，許多人批評樓主多管閒事，同時指她邏輯有誤，「睇鹹片同做色狼係兩件好遙遠嘅事」。

「我唔贊成佢咁做，但佢又真係唔會影響到人」



「人哋戴緊耳機喎，點樣出聲啊？」



「猥乜嘢褻啫！冇逼你睇喎」



「你唔睇咪冇事囉，人哋戴咗耳機又冇騷擾到你，你咁麻X煩嘅？」



「其實你有冇諗過你侵犯緊阿伯私隱，佢係鹹濕但佢冇廣播」



「男人鹹濕好正常，又唔係非禮你」



你似冇品多啲，阿叔都戴咗耳塞（機），又冇開聲，影響唔到你，關你鬼事咩？ 網民意見

網民指公眾地方應顧及他人感受：返屋企睇唔得嘅

惟有留言認為大叔行為的確不妥，「阿叔咁緊火」、「返屋企睇唔得嘅」、「為老不尊」、「奇怪點解有人覺得喺公眾場合睇淫褻物品冇問題」、「遇到咁情況，無論事主幾多歲，其實已經可以即時報警」、「隔籬後面係小朋友咁點？公眾地方唔係屋企，戴耳機大晒？」、「如果公眾地方睇AV冇問題嘅話，咁戲院都唔使分三級制啦，就係因為公眾地方會有不同年齡層和性別，兼且不同意願（想）睇或唔睇，所以呢個阿伯梗係有問題啦！」。

有網民指巴士是公眾地方，應考慮有兒童或未成年人士搭乘，認為大叔行為的確不妥。（示意圖／資料圖片）

公開展示不雅事物 可被罰款40萬元及監禁12個月

根據香港法例第390章 《淫褻及不雅物品管制條例》第23條「禁止展示不雅事物」，凡有公開展示的不雅事物，則作該項展示的人，或任何導致或准許作該項展示的人，不論是否知道該事物是不雅事物，均屬犯罪，首次定罪可被罰款40萬元及監禁12個月，第二次或其後定罪，可被罰款80萬元及監禁12個月。

（facebook@何文田街坊）