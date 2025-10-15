港男食肆直擊阿伯手機播鹹片！網民留意1點斥失禮：睇少陣會死？

公眾埸合觀看不雅影片，實在令人尷尬！有港男在社交平台分享影片，指於銅鑼灣某餐廳曾目睹有老伯當眾觀看成人影片，對面更坐了一位女士，他於是笑稱「2025遇過最有趣事件之一」。



不少網民批評阿伯行為，「好心啦，為老不尊」、「睇少陣會死嗎？可唔可以尊重下自己同對面嗰位呢？」，有人則揶揄，「爺爺的對面是奶奶（婦人），但眼裏卻是奶奶（胸部）」、「阿北（伯）提神改善低血壓偏方」。



有老伯在銅鑼灣食肆用餐時，被同場食客發現他用手機當眾看AV。（「threads＠boomerangerxx」影片截圖）

港男餐廳直擊阿伯用手機睇鹹片

該港男在threads帳號「boomerangerxx」上傳影片，指現場為銅鑼灣皇室堡商場內某食肆，形容為「2025遇過最有趣事件之一」。影片所見，有阿伯和同行婦人坐於面對面的二人座，雖然未知他和婦人關係，但阿伯手持電話，裏頭畫面卻顯示有女士裸體上半身、不斷上下搖動，明顯是「欣賞」成人影片中，而當時餐廳有不少食客，他當眾看「鹹片」實在令人尷尬不已。

不過仔細留意，會發現現場大部份食客都穿着長袖衣服，加上有人在椅背掛放羽絨，猜測並非近期發生，但樓主就未有透露影片拍攝時間。

阿伯與同行婦人坐於面對面的二人座，他專注凝視手中電話。（「threads＠boomerangerxx」影片截圖）

樓主放大鏡頭後發現，阿伯正在觀看成人影片，裏頭畫面可謂不堪言狀。（「threads＠boomerangerxx」影片截圖）

網民斥為老不尊：仲要個老婆坐喺對面

片段引來許多網民譴責阿伯行為，「阿伯都算勁，旁若無人睇鹹片」、「好心啦，為老不尊」、「真係好失禮，大庭廣眾食嘢嘅地方，仲要個老婆坐喺對面」、「癲……公眾地方一邊睇AV，一邊同個老婆飲茶」、「睇少陣會死嗎？可唔可以尊重下自己同對面嗰位呢？」

網民留言狂嘲：行氣活血

有人則留言揶揄，「所以這間餐廳是不是叫頂太瘋」、「爺爺的對面是奶奶，但眼裏卻是奶奶」、「心裏眼裏全是奶奶」、「這是開胃菜，不能怪阿伯」、「阿北（伯）提神改善低血壓偏方」、「人老心不老」、「行氣活血呀」、「他只是錯在沒有貼防偷窺Mon貼」、「男人至死都是少年啊」、「食色性也」、「古人話秀色可餐，應該好餸飯」。

（threads＠boomerangerxx）