檳城男過馬路遭鐵騎猛撞飛骨折　路邊擺桌霸路：食客安全誰保障？

馬來西亞檳城日前發生1宗嚴重車禍，1名男子過馬路時，遭1輛高速駛至的電單車猛烈撞飛，腿部骨折重傷送院。事發時的閉路電視片段在網上流傳後，網民的焦點卻落在事發路段馬路兩旁違規擺滿食肆桌椅，不少食客緊貼車道用餐的亂象中，畫面引發網民對道路安全的熱議，擔憂一旦有車輛失控衝向用餐區，食客隨時遭殃。



馬來西亞檳城日前發生1宗嚴重車禍，1名男子橫過馬路時，遭1輛高速駛至的電單車猛烈撞飛，腿部骨折重傷送院。（Facebook@Muhammad Noor Ikhwan）

馬來西亞檳城日前發生1宗嚴重車禍，1名男子橫過馬路時，遭1輛高速駛至的電單車猛烈撞飛，腿部骨折重傷送院。（Facebook@Muhammad Noor Ikhwan）

男途人捱鐵騎撞飛 巡邏警車剛巧經過

綜合媒體報道，事發於10月5日晚上約9時10分，地點為檳城喬治市牛干冬（Lebuh Chulia），閉路電視畫面顯示，1名32歲本地男子橫過馬路前已向左右查看路況，惟行至路中央時，1輛由22歲男子駕駛的電單車突然高速駛至，將他整個人撞飛。

猛烈撞擊下，電單車司機連人帶車翻倒，其後能自行爬起；被撞男子則倒臥路中央，無法自行起身。附近食客及途人紛紛上前查看，1輛巡邏警車亦剛巧經過並停車協助。傷者證實重傷及腿部骨折，目前仍留院治療。

閉路電視畫面顯示，1名32歲本地男子橫過馬路前已向左右查看路況，惟行至路中央時，1輛由22歲男子駕駛的電單車突然高速駛至，將他整個人撞飛。（Facebook@Muhammad Noor Ikhwan）

閉路電視畫面顯示，1名32歲本地男子橫過馬路前已向左右查看路況，惟行至路中央時，1輛由22歲男子駕駛的電單車突然高速駛至，將他整個人撞飛。（Facebook@Muhammad Noor Ikhwan）

猛烈撞擊下，電單車司機連人帶車翻倒，其後能自行爬起；被撞男子則倒臥路中央，無法自行起身。（Facebook@Muhammad Noor Ikhwan）

餐桌霸佔黃線 食客與車道「零距離」

事發的閉路電視片段在社交平台流傳，同時揭露牛干冬一帶的路面亂象。畫面所見，道路兩旁黃線擺滿桌椅，不少食客直接坐在貼近車道的位置用餐，旁邊更有貨車停靠卸貨，令原本供車輛通行的空間大幅收窄。

大批網民擔憂路邊用餐的安全隱患，「若有醉駕車輛失控，顧客無處可避，坐在那裡吃東西的人怎麼辦？」更有網民質疑，「汽車停黃線要收告票，桌椅為何可以照擺？」不過，亦有人認為電單車司機經過該類路段應主動減速，行人過路亦須多加留意。

附近食客及途人紛紛上前查看，1輛巡邏警車亦剛巧經過並停車協助。傷者證實重傷及腿部骨折，目前仍留院治療。（Facebook@Muhammad Noor Ikhwan）

畫面所見，道路兩旁黃線擺滿桌椅，不少食客直接坐在貼近車道的位置用餐，旁邊更有貨車停靠卸貨，令原本供車輛通行的空間大幅收窄。（Facebook@Muhammad Noor Ikhwan）

鐵騎士涉疏忽駕駛受查

當地警方初步相信，事故涉及司機疏忽操控電單車，案件仍在調查中。至於網民提出的路邊違規擺桌問題，目前未見檳島市政廳作出回應，亦未有證據確認桌椅擺位是導致今次車禍的直接成因。

（綜合）