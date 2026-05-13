母親節前夕車禍！一家4口門前烤肉遭撞飛　22歲男涉醉駕呆坐路邊

母親節前夕烤肉，竟遇飛來橫禍，全家遭汽車撞傷！台灣新竹縣竹東鎮於5月9日，即母親節前夕發生嚴重車禍，1名22歲男子駕駛私家車，在彎道時未減速失控，狂飆直衝向1戶民居，當時一家4口正於家門前烤肉慶祝母親節，4人全遭撞開受傷，其中42歲男當場濺血重創，送院進行緊急手術後，一度情況危殆，幸搶救後無生命危險。警方到場時，涉事司機疑受驚嚇呆坐路邊，其後證實他酒測值高達0.72mg/l，而法定上限則是0.25mg/l，隨即以涉嫌醉駕將其拘捕。



22歲男司機事後嚇呆坐在路邊，現場則留有一大片血跡。（網上圖片）

烤肉現場變煉獄 一家4口被撞飛

據台媒《東森新聞》報道，事發於5月9日下午約6時，新竹縣竹東鎮上坪區一家4口趁母親節將至，於家門口開心烤肉歡聚，豈1一輛白色私家車高速駛至，在完全沒有減速下撞向60歲羅女、36歲戴男、49歲蘇男及42歲黃男4人，其中42歲黃姓男子傷勢最重，當場濺血，另外3人則輕微擦傷。

車禍後現場滿目瘡痍，還留有一大片血跡，而肇事私家車車頭嚴重毀損、零件四散，而停放在民宅前方的電單車亦被撞成廢鐵。黃男的母親回憶事發瞬間時仍心有餘悸，哽咽表示：「當時正在收拾，車子突然超速撞過來，兒子就倒在那裡了。」幸黃男及時送醫，經過搶救目前已無生命危險。

肇事私家車撞擊住宅後車頭嚴重毀損、零件四散。（網上圖片）

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22歲司機酒測超標 嚇呆坐路邊

警方調查後，證實肇事司機是22歲王姓男子，事發時在轉彎處未減速，車輛失控撞向民宅。現場目擊者指出，肇事車輛當時速度極快，時速估計達90至100公里。王男在車禍後表現得神情恍惚，滿臉醉態地呆坐在路，其身旁有大灘血跡，面對傷者及家屬一言不發。警方接報到場進行酒精呼氣測試，證實其酒精濃度達0.72mg/l，等同法定上限的0.25mg/l近3倍。

肇事車倆車頭嚴重毀損、零件四散，連停放在民宅前的電單車亦被撞成廢鐵，現場滿目瘡痍。（網上圖片）

警方表示，王男涉嫌酒後駕駛及傷人，正進一步調查詳細肇事原因，不排除以更嚴重罪名起訴。警方再次呼籲市民切勿酒後駕駛，以免毀掉多個家庭的幸福。

台灣警政署秘書室網頁資料顯示，根據當地道路交通管理處罰條例第35條規定，酒精濃度超過規定標準而開車（包括汽車與電單車），電單車駕駛者處新台幣（下同）1.5萬元以上、9萬元以下罰款；汽車司機處以3萬以上12萬以下罰款，吊扣駕照1至2年，並移置保管車輛。