台女警車禍亡！原與警察男友結婚　雙方家長同意冥婚　穿婚紗入殮

一場奪命車禍，令喜氣洋洋的結婚，卻變成陰陽相隔的「冥婚」！台灣台南市28歲女警鄭詠心於4月28日休班期間遇車禍身亡，驗屍結果確認死因是粉碎性顱腦創傷。至周四（30日），鄭詠心母親、姊姊、哥哥、雙胞胎弟弟以及男友母親首次出面發聲，眾人難掩悲哀，男友的母親哽咽表示，這個月剛辦完女兒（詠心男友的妹妹）的婚禮，本打算開始商量兒子與詠心的婚事，「沒想到現在變成這個樣子，真的沒有辦法接受」。



鄭詠心與同任職警察的男友，原打算於明年結婚，如今一對璧人陰陽永隔，但阻不了男方對詠心的愛意。據悉雙方家長都同意舉行「冥婚」，詠心將穿婚紗入殮。



鄭詠心與男友同是警員，且年紀相若，感情也十分穩定，上個月剛慶祝交往3周年，並計劃明年結婚。（Threads圖片）

結婚喜事變「冥婚」

鄭詠心與男友同是警員，且年紀相若，感情也十分穩定，上個月剛慶祝交往3周年，並計劃明年結婚。2人原打算下周去日本旅行，如今卻無法成行。詠心出事後，男友悲痛不已，事後取回戒子，在個人IG發帖寫道「我帶你回家！不痛！別怕！我還在！」，令人心酸不已。

詠心的男友其後寫下感受，表示：「那天早上，我們一起起床，你才在跟我分享你新做的指甲，因為我們下週還要一起去日本玩，沒了，都沒了。你是個連我受個大不了的傷，都會緊張心疼到大哭的女生，沒辦法想像你在生命最後一刻，遇到這種事情，會有多麼無助、徬徨、痛苦，為什麼是你要來受這種罪？」而他對於肇事女大學生的表現，則表示「真的好氣，又好無能為力」。

鄭詠心出事後，男友悲痛不已。（網上圖片）

鄭詠心的男友在IG寫下感受，他對於肇事女大學生的表現，則表示「真的好氣，又好無能為力」。（IG截圖）

鄭詠心的男友事後取回戒子，在個人IG發帖寫道「我帶你回家！不痛！別怕！我還在！」，令人心酸不已。（IG截圖）

事發當天，鄭詠心因遇車禍而一去不返，本來想辦的喜事，沒想變成辦喪事。昨日男女雙方家人會見傳媒，當記者追問冥婚事宜，男方母親表示雙方家長是有一個共識；詠心的家屬則證實，詠心會穿婚紗入殮。

台灣台南市女警鄭詠心於4月28日遇車禍斃命，驗屍結果確認死因是粉碎性顱腦創傷。（網上圖片）

肇事女大學生沒有第一時間救人，只關心自己電單車損毀情況。（網上圖片）

肇事女大學生第一時間關心自己電單車損毀情況

事發於4月28日早上7時許，鄭詠心休假時在安南區騎電單車外出，途中遭電單車追撞車尾，隨後帶車倒地，後遭駛至的旅遊巴輾過，最終傷重不治。

事發後肇事旅遊巴司機立即下車查看，在鄭詠心身邊緊張徘徊，而引發此次車禍的女大學生只關心自己電單車損毀情況，台媒報道，指有傳該名20歲戴姓女大學生於事發前玩通宵，疑熬夜導致精神欠佳而肇禍。警方則指戴姓女大生與旅遊巴司機的酒測值均為零，仍調查案件以詳細釐清肇事責任。

鄭詠心家人首次出面發聲，眾人難掩悲痛。（網上圖片）

外甥女天真問 ：阿姨怎麼不見了

鄭詠心的姊姊質疑，當時人（鄭詠心）已經倒在路邊了，但肇事女大學生卻只看電單車受損情況，完全無視生命。事發當天鄭詠心休假，正打算回家陪雙胞胎外甥女，事發後外甥女還天真地追問：「阿姨怎麼不見了？」老師告訴她「阿姨已經在天上飛了，在當天使了」，雙胞胎的姊姊問到：「為什麼出了車禍人就會不見了？」童言童話令人心酸。

鄭詠心母親哽咽說到，「遺體修復要3至4天，女兒躺在地上，我看了多心痛，真的很痛」。（網上圖片）

男友媽媽稱二人緣分太短

鄭詠心男友的媽媽男，「妹妹（詠心男友的妹妹）這個月就要辦婚禮了，我們雙方家長就講，妹妹婚禮辦完後，再來就是談這兩個年輕人的問題了」。沒料到未談喜事，卻突然接到噩耗，「結果沒想到是這個樣子，真的沒有辦法接受」。男友的媽媽對詠心十分愛惜，甚至當她是女兒，「我跟她講，我們之間真的不要當婆媳，婆媳有太多問題了，我們當母女，你就是我第二個女兒，結果我不知道緣分那麼短，就這麼短短的三年，真的很心痛很心痛，痛的睡不著覺，太過分了」。

鄭詠心的哥哥表示，29日和30日，肇事女大學生父母曾致電，表示稱想帶女兒上香並表達歉意，但在整個溝通過程中，他認為對方誠意不夠。（網上圖片）

肇事女大學生父母想帶女兒上香 家屬認為誠意不夠

鄭詠心母親哽咽說到「遺體修復要3至4天，女兒躺在地上，我看了多心痛，真的很痛」。鄭詠心的哥哥表示，母親因癌症正接受化療，身體本就虛弱，現在又遭喪女之痛，身體狀況更加糟糕。他透露，29日和30日，肇事女大學生父母曾致電，表示稱想帶女兒上香並表達歉意，但在整個溝通過程中，他認為對方誠意不夠。詠心的家屬明確表示，會對肇事女大學生追究到底，絕不放過，一切依照司法程序走。