加拿大悲傷車禍│華婦駕車遭印裔貨車司機撞斃　兒子痛哭丈夫崩潰

一場突如其來的致命車禍，摧毀了一個華人家庭在異鄉建立的新生活。加拿大緬尼托巴省（Manitoba）布蘭登市（Brandon）5月底發生一宗慘劇，49歲、來自中國山東的華裔母親張曉雲（Xiaoyun Zhang），駕駛時遭1輛涉嫌違規衝過「停」（Stop）標誌的重型貨車攔腰撞及，當場身亡。涉事印度裔司機被控危險駕駛導致他人死亡，目前已獲准保釋。



張氏一家原本正準備慶祝張曉雲50歲生日，在多倫多大學攻讀醫學的兒子接獲噩耗後痛心表示：「再也吃不到媽媽親手包的餃子。」事件亦揭發涉事運輸公司過往屢次違規，惹來當地社會強烈關注。



49歲、來自中國山東的華裔母親張曉雲（Xiaoyun Zhang），駕駛時遭1輛涉嫌衝過「停」（Stop）標誌的重型貨車攔腰撞及，當場身亡。（網上圖片）

違規貨車衝燈釀成慘劇 肇事司機被捕獲保釋

據加拿大《CBC新聞》報道，事發於5月27日下午約3時20分，張曉雲駕駛SUV駛經里士滿大道（Richmond Avenue）與110號公路交叉口時，35歲印度裔司機 Brijpal Panwar 駕駛的重型貨車未有按規定在「停」標誌前停車，並以高速駛過路口撞向張曉雲的汽車，強大的衝擊力更導致兩車撞向另一輛停泊在路口的重型貨車，張曉雲當場身亡。

涉事司機其後被捕，但於6月初已獲准保釋，最令家屬及當地華人社區憤怒的，是肇事司機所屬的「征服運輸公司」（Conquer Transport）過往安全紀錄極劣。該公司早於2021年因持續出現安全管理漏洞，被緬省取消安全認證，在車禍發生前幾周，該公司更被亞省評估為最高風險的運輸企業之一，針對是次致命車禍，當地政府已在事發路口增設四向停車（Four-way Stop）標誌以策安全。

35歲印度裔司機 Brijpal Panwar 駕駛的重型貨車未有按規定在「停」標誌前停車，並以高速駛過路口撞向張曉雲的汽車。（網上圖片）

35歲印度裔司機 Brijpal Panwar 駕駛的重型貨車未有按規定在「停」標誌前停車，並以高速駛過路口撞向張曉雲的汽車。（網上圖片）

針對是次致命車禍，當地政府已在事發路口增設四向停車（Four-way Stop）標誌以策安全。（網上圖片）

最令家屬及當地華人社區憤怒的是，涉事司機其後被捕，但於6月初已獲准保釋。（網上圖片）

本應慶祝生日卻遭慘案 兒痛失慈母丈夫精神崩潰

張曉雲一家本來在加拿大安穩生活，丈夫洪新於2007年移居布蘭登市，張曉雲則在2008年帶着當時8歲的兒子Jay到加拿大團聚，夫妻倆多年來勤奮工作，6月27日本應是張曉雲的50歲生日，丈夫與兒子特意準備了鮮花和她最愛的菜餚，如今卻天人永隔。

事發時正在多倫多大學攻讀醫學的Jay，接獲噩耗後第一時間趕回家，他回憶道，以往每次放假回家，母親都會親手包餃子迎接他，一家人圍爐共聚是他最期待的時光，Jay悲痛地表示：「出事後我止不住地哭。沒有了媽媽，我感到前所未有的孤獨。」丈夫洪先生亦說，夫妻倆多年來苦心經營的新生活被徹底摧毀，他的精神狀態幾乎崩潰，如今甚至連駕駛都會感到害怕與不知所措。

6月27日本應是張曉雲的50歲生日，丈夫與兒子特意準備了鮮花和她最愛的菜餚，如今卻天人永隔。（網上截圖）

發起眾籌盼歸葬故里 延續行醫夢想

面對漫長的悲痛，Jay 即將返回多倫多參與一項神經退化性疾病的研究項目。他表示，母親生前最大的心願就是讓他接受最好的教育並回饋社會，而父母原本更計劃不久後搬到安大略省與他團聚。

為了完成母親遺願，家屬目前已在平台發起眾籌。他們希望籌集資金，將母親的遺體送回她最掛念的中國故鄉安葬，同時希望能藉此應付Jay未來八年醫學院學費。Jay堅定地表示：「失去媽媽後，我每天都沉浸在悲傷中。但為了她，我會繼續努力，完成她一直希望我實現的成為醫生的夢想。」

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「天使司機」值得表揚！有港媽於網上發文感謝1名Uber Taxi的士司機，當時3歲的小兒子於晚上發燒，打算去醫院看醫生，走到出邨口並無的士停車候客，召車亦失敗。幸遇到好人的士司機，即使正打算去廁所小便，發現是小朋友生病後，也忍着尿意先載他們去仁安醫院，還教他們用優惠減車費，港媽最終付了現金貼士表達謝意。



有港媽於網上發文感謝1名Uber Taxi的士司機。（《降魔的2.0》劇照）

「的士大哥好好人！」該港媽於Threads發文講述事件，當時3歲的小兒子於晚上發燒，打算去醫院看醫生，「行到出邨口都無的士，call又call唔到」，幸再「行出少少」就見到該好人的士司機。

3歲兒發燒急去醫院 的士司機忍尿意開車

港媽指出，「原本佢係要去解手（小便），話見到我哋抱住小朋友，又戴晒口罩，就即刻叫咗我哋上車，開車去醫院先」。

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