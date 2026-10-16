台女遭陌生男當街侵犯下體出血　男子歡呼逃跑　判囚20月檢方上訴

台灣台北市西門町發生1宗非禮事件。1名女子於凌晨返家途中，突遭陌生男子強行將手伸入短褲內侵犯，導致下體出現0.3cm撕裂傷及出血，事後更罹患創傷後壓力症（PTSD）被迫辭去工作。涉案男子作案後甚至邊逃跑邊高喊「嗚呼」、「耶」。



檢察官原本依「強制性交罪」將男子起訴，惟台北地院審理後認為，男子當時是隔著內褲觸摸被害女子下體，難以認定手指有實質侵入陰部，不構成強制性交，最終改依《性騷擾防治法》性騷擾罪，判處涉事男子有期徒刑1年8個月，檢方提出上訴。



1名女子於凌晨返家途中，突遭陌生男子強行將手伸入短褲內侵犯，導致下體出現0.3cm撕裂傷及出血。（AI生成圖片）

女子凌晨遇襲 涉案男子事後邊跑邊歡呼

綜合媒體報道，事發於2025年8月15日凌晨4時許，受害女子結束日程準備返家，途經西門町電影公園附近騎樓時，涉事陳姓男子突然從後方靠近，突襲將手伸進受害女子短褲內，隔著內褲強行侵犯其私密部位。受害女子表示，當時感到下體一陣刺痛，轉身赫然發現陳男正抽回手，她隨即喝斥並追趕對方，惟陳男卻一邊逃跑，一邊笑着發出「嗚呼」、「耶」的聲音。

事後，受害女子被診斷患有慢性創傷後壓力症（PTSD），害怕有人站在身後，也不敢獨自在外逗留，連乘搭公共交通工具都感到困難。（AI生成圖片）

受害人最終因體力不支及傷勢劇痛未能追上，隨後前往警局報案並驗傷，證實下體有0.3cm撕裂傷，且內褲沾有血絲。事後，受害女子被診斷患有慢性創傷後壓力症（PTSD），害怕有人站在身後，也不敢獨自在外逗留，連乘搭公共交通工具都感到困難，目前需持續接受心理治療，更因此事無奈辭去工作。

涉事男子在庭上辯稱「僅從後方拍了對方臀部一下」，手並未伸入短褲內。（AI生成圖片）

法官指未實質侵入 改依性騷擾罪判刑1年8月

警方接報調查後將陳男拘捕歸案。擁有大學學歷的陳男在庭上矢口否認強暴意圖，辯稱當時僅在路邊小便，因懷疑女子講其壞話才上前理論，並宣稱「僅從後方拍了對方臀部一下」，手並未伸入短褲內。惟法官調閱現場閉路電視片段後，證實陳男確實是從後方突然跑步靠近女子進行侵犯，認定女子指控屬實。

法院最終改依《性騷擾防治法》性騷擾罪，判處陳男有期徒刑1年8個月，全案仍可上訴。（AI生成圖片）

檢察官原本依「強制性交罪」將陳男起訴，惟台北地院審理後認為，陳男隔着內褲碰觸女子下體，接觸時間僅約1至2秒，現有證據難以認定其手指有實質進入陰部，因此不構成強制性交罪。法院最終改依《性騷擾防治法》性騷擾罪，判處陳男有期徒刑1年8個月，全案仍可上訴。

（綜合）