活捉老鼠！台灣麥當勞職員徒手大力拍　食客驚呼　網民憂咬傷染病

這位麥當勞職員好勇猛！近日網上流傳影片，1間麥當勞內有老鼠在玻璃旁欄杆爬行，有男職員見到後，竟徒手一掌大力拍下活捉，緊接抓着老鼠淡定離開，令在場目擊的食客紛紛驚呼。據了解，事發地點是台灣的麥當勞分店。



影片引起熱議，有網民笑說「店員：剛剛誰加點薯餅？這不就來了嗎」、「後廚：什麼？！你說主廚被新來的員工丟掉了？」，有網民大讚男職員「他好霸氣，一巴掌拍下去直接抓起來完全不卡頓」，又提醒「狠人，但是需要注意安全，被老鼠咬傷，會有機率得到漢他病毒（漢坦病毒）」、「還是拿東西直接打暈比較安全」。



近日網上流傳影片，1間麥當勞內有老鼠在玻璃旁欄杆爬行。（Threads@gary.su.0718）

有網民於Threads以「麥當勞店員的如來鼠掌」發文發片，影片見到當時有隻老鼠在樓梯玻璃旁欄杆位置往上快速爬行，走到平面欄杆後，1名男職員大步向前，用戴上透明膠手套的手，徒手一掌大力拍下活捉，力度之大令欄杆震動，男職員緊接抓着老鼠淡定離開，過程令在場目擊食客紛紛驚呼。

麥當勞職員徒手大力拍活捉老鼠

不少網民大讚男職員勇敢，「如果我是任何1家餐廳老闆，都會很希望有這種臨危不亂的員工。認真的說感覺他以後去其他餐廳應徵可以把這影片當履歷耶！」，又認為「我在他眼中看出了無奈，在家裏看到蟑螂嚇死，在公司看到蟑螂踩死，出來混口飯吃的無奈」、「為咗保住份工，幾難頂，都要做」。

影片見到當時有隻老鼠在樓梯玻璃旁欄杆位置往上快速爬行。（Threads@gary.su.0718）

網民籲注意安全：被咬傷或染漢坦病毒

有網民提醒，老鼠或帶有病毒，「太帥了吧，但還是溫馨提醒，北市的清潔隊員也是因為徒手抓鼠，導致被老鼠咬傷感染漢他病毒（漢坦病毒）。工作固然重要，但別把健康和命都賠上了」、「事後欄杆玻璃有沒消毒？用手抓不怕鼠咬？商譽重要，自己的健康更重要！」、「我覺得這位店員是在用生命換取店譽，應該要加薪……」。

有網民指出，餐廳難免會有從店外跑進來的蟑螂老鼠，「蟑螂中毒死很快的，老鼠要3天，而且老鼠可以是附近水溝入侵室內的比較難防，但是蟑螂只要每兩周噴藥，牠們是很難長大的」。

老鼠走到平面欄杆。（Threads@gary.su.0718）

老鼠可傳播什麽疾病？住所內有鼠患或死鼠應如何處理？

根據食環署網頁資料，在本港的家居環境中常見的鼠類有3種，分別是溝鼠、黑家鼠和小家鼠。老鼠可傳播鼠疫、鼠斑疹傷寒、叢林斑疹傷寒、斑疹熱、鈎端螺旋體病和漢坦病毒感染等疾病。

市民如發現住所內有鼠患，應通知物業管理公司以尋求協助或聘請滅蟲公司滅鼠；避免自行捕捉老鼠。如有查詢，市民可致電1823或食物環境衞生署查詢熱線2868 0000或食物環境衞生署分區辦事處（辦公時間內）。

處理鼠屍前，要穿上膠手套（如有需要可戴上口罩）。使用工具（如：鉗）把鼠屍放進堅韌的膠袋內，然後以一般家居消毒劑或稀釋漂白水噴灑鼠屍至完全濕透。接着，把該膠袋的袋口綁緊並將它放進另一膠袋內，最後再密封外層膠袋。裝着鼠屍的膠袋應妥善棄置於有蓋垃圾桶或附近的垃圾站內。

1名男職員大步向前，竟用只戴上透明膠手套的手，徒手一掌大力拍下活捉老鼠。（Threads@gary.su.0718）

漢坦病毒是什麼？漢坦病毒有什麼傳播途徑？

根據衞生署網頁資料，漢坦病毒是一組屬於布尼亞病毒科的病毒，主要見於囓齒動物（如老鼠和田鼠）。漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染囓齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。

人類亦可由其他途徑染病，包括被帶有病毒的囓齒動物咬傷或抓傷；進食被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口，而人與人之間的傳播是極其罕見的。

男職員緊接抓着老鼠淡定離開，過程令在場目擊的食客紛紛驚呼。（Threads@gary.su.0718）

漢坦病毒的潛伏期有多長？漢坦病毒有什麼病徵？

感染漢坦病毒後，潛伏期約1至8星期。腎綜合症出血熱患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、惡心和視力模糊。其他症狀可能包括臉部潮紅、眼睛發炎或發紅和出疹。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。病死率介乎少於1%到15%不等。

至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、惡心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。病死率高達約40%。

網民提醒，「狠人，但是需要注意安全，被老鼠咬傷，會有機率得到漢他病毒（漢坦病毒）」、「還是拿東西直接打暈比較安全」。（Threads@gary.su.0718）

應如何預防感染漢坦病毒？

要預防感染漢坦病毒，市民應經常保持雙手清潔；小心貯存及處理寵物的食物，避免成為囓齒動物的食物，垃圾及廚餘應放進有蓋垃圾箱內，並須每天清理；避免徒手處理囓齒動物或其屍體、進入受鼠患困擾的地方、接觸囓齒動物的排泄物或其巢穴等等。

（Threads@gary.su.0718 / 食環署 / 衞生署）