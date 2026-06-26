有片！台灣垃圾場大火濃煙衝天　消防全島動員通宵灌救16小時撲熄

台灣發生嚴重火警，火勢猛烈黑煙滾滾！台東外島蘭嶼的垃圾堆填區於6月23日（周二）下午突然起火，由於現場囤積大量資源回收物等可燃廢棄物，火勢迅速蔓延，烈焰夾雜大量濃煙直衝半空，火場面積達450平方米，台東縣消防局動員全島警義消人員，在現場開挖防火巷並徹夜射水降溫，歷經近16小時的通宵全天候撲救，火勢終於在翌日早上受到控制，幸事件中無人傷亡。



台東外島蘭嶼的垃圾堆填區於6月23日（周二）下午突然起火，火場面積達450平方米。（網上影片截圖）

台東外島蘭嶼的垃圾堆填區於6月23日（周二）下午突然起火，火場面積達450平方米。（網上影片截圖）

蘭嶼回收區起火 廢棄物助長火勢瞬間擴大

事發於6月23日下午3時57分，台東縣消防局接獲報案，指蘭嶼鄉紅頭村垃圾堆填區起火，蘭嶼消防分隊隨即派出3輛消防車及警義消人員趕赴現場。消防員於下午4時21分抵達時，確認起火點位於資源回收區，起初燃燒面積僅約30平方米，但因場內堆放大量塑膠、廢棄物等可燃物，火勢在短時間內急速蔓延，而且釋出大量刺鼻黑煙，濃煙甚至在數公里外亦清晰可見。消防人員見火勢猛烈，隨即通報環保局及蘭嶼鄉公所派員支援。

火場內堆放大量塑膠、廢棄物等可燃物，火勢在短時間內急速蔓延，而且釋出大量刺鼻黑煙，濃煙甚至在數公里外亦清晰可見。（網上影片截圖）

火場內堆放大量塑膠、廢棄物等可燃物，火勢在短時間內急速蔓延，而且釋出大量刺鼻黑煙，濃煙甚至在數公里外亦清晰可見。（網上影片截圖）

面對嚴峻災情，警消人員全天候駐守，徹夜進行射水降溫及周界防護。（網上影片截圖）

開闢防火巷阻蔓延 消防徹夜射水監控

隨着大火蔓延，受災面積擴大至約450平方米。由於廢棄物堆積深厚，內部伴隨大量悶燒情況，大大增加救援難度。至傍晚時分，救援人員調動挖掘機開挖防火巷、翻攪燃燒物及隔離火點，全力阻止火勢向周邊山林擴散。面對嚴峻災情，警消人員採取全天候駐守，徹夜進行射水降溫及周界防護，最終成功開闢出2條防火巷，切斷火勢蔓延路徑。

面對嚴峻災情，警消人員採取全天候駐守，徹夜進行射水降溫及周界防護。（網上影片截圖）

面對嚴峻災情，警消人員採取全天候駐守，徹夜進行射水降溫及周界防護。（網上影片截圖）

面對嚴峻災情，警消人員採取全天候駐守，徹夜進行射水降溫及周界防護。（網上影片截圖）

面對嚴峻災情，警消人員採取全天候駐守，徹夜進行射水降溫及周界防護。（網上影片截圖）

歷經徹夜灌救，火勢終於翌日上午7時50分受到控制，現場猛烈火勢已轉為冒出陣陣白煙。（網上影片截圖）

歷經徹夜灌救，火勢終於翌日上午7時50分受到控制，現場猛烈火勢已轉為冒出陣陣白煙。（網上影片截圖）

通宵灌救控制火勢 將覆濕土嚴防復燃

歷經徹夜灌救，火勢終於在翌日上午7時50分受到控制，現場猛烈火勢已轉為冒出陣陣白煙。目前現場仍留守4名鄉公所人員、3名義消、2名警消及3輛消防車在場待命。下一步救援計劃將待土方運抵現場後，進行濕土覆蓋作業，以徹底撲滅深層殘火。至於詳細起火原因，仍有待消防部門火場調查科進一步釐清。

（綜合）

其他報道：日本岩手縣大山火！火場面積約61個維園 消防隊及自衛隊陸空救火

日本岩手縣大槌町本月22日爆發大規模山林火災，火勢至24日未受控且持續擴散。截至24日上午，合計火燒面積達1176公頃（約等於61個維多利亞公園），部分火線逐步逼近大槌町市中心，當地已向全鎮約四分之一人口、近2,600名居民發出避難指示，多個縣市消防隊及日本自衛隊投入陸空聯合滅火行動。



大槌町小槌地區以及吉里吉里地區2處山區同時起火。（網絡影片截圖）

這次山火主要以地面落葉為可燃物不斷擴散。（網絡影片截圖）

日本岩手縣大槌町爆發大規模山林火災，火勢衝天。（網絡影片截圖）

2處山頭同時起火 乾燥天氣助長火勢

本月22日大槌町2處山區同時起火，分別為小槌地區，以及位於其東南約10公里的吉里吉里地區。當地消防部門隨即展開陸空兩路滅火，但受天氣及地形影響，火勢未能受控，持續向外蔓延。截止至本月24日，吉里吉里地區及周邊火燒面積約948公頃，小槌地區火燒面積約228公頃，火災已燒毀8棟建築，當中包括1棟民居，幸暫未造成傷亡。

全文：日本岩手縣大山火！火場面積約61個維園 消防隊及自衛隊陸空救火