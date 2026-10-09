台灣時隔29年再迎全新F-16　一文拆解新機　兩大隱形短板曝光

【軍事】10月2日，兩架F-16V Block 70在夏威夷滯留一個月之後，終於飛抵台灣東南部的台東志航基地。接近30年後，台灣第二次迎來全新的F-16。上一次是1997年4月14日，迎來的是F-16A/B Block 20。



1992年9月2日，老布殊（George H. W. Bush）宣佈同意售台150架F-16A/B，後來證實是Block 20。這是很特別的「台灣專供」，用F-16A/B Block 15OCU的機體、Block 32的發動機（F100-PW-220）、Block 42的進氣口、Block 52的垂尾。這是因為美國不想提供還在生產中的Block 40/42或者最新的Block 50/52，希望在能力上限制在Block 15 OCU的水平。Block 15早停產了，於是弄出來這麼個縫合怪。

F-16V Block 70戰機。（YouTube@Beyond Explained影片截圖）

這一批F-16剛到台海的時候，對解放軍還是有很大的壓力。這些F-16原裝就有發射AIM-7F「麻雀」中程空空導彈的能力，後來也升級到能發射AIM-120中程空空導彈，但最早的AN/APG-66雷達還是保留。這是「戰鬥機黑手黨」時代的雷達，功能簡單，探測距離較近，適合近距格鬥，超視距空戰就勉為其難了。有說法探測距離不及AIM-120的射程，只是能發射而已。

2019年8月18日，特朗普（Donald Trump）批准向台灣出售66架F-16，這次是最新的F-16V Block 70，連美國空軍都沒有的。當然，美國空軍沒有是因為已經轉向F-35，自己的最後一架F-16C Block 52在2005年就交付了。

快30年了。要是30年後迎娶同一個新娘，這要麼是浪漫故事，要麼是鬼故事。30年後迎接本質上同一架新戰鬥機，這就是悲哀的故事了。

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當然，Block 70還是有很多改進的，主要有增推的F110-GE-129發動機、AN/APG-83主動相控陣雷達、保形油箱、IRST、改善的內載電子戰系統、更先進的座艙電子和頭盔顯示系統等。

F110-GE-129是通用電氣的改進型F110渦扇，最早在Block 50上裝用，1991年開始交付，1994年開始投入飛行中隊的實際使用。F-16V沒有用更大推力的F110-GE-132有點意外，但亦情有可原。Block 50/52大概是外銷數量最大的F-16，F110-GE-129的用戶數量、外銷批准手續和全球技術支援都很成熟，用起來駕輕就熟。

在機體結構上，Block 70用上了很多升級延壽中的經驗，機體壽命高達12000小時，Block 50只有8000小時。還把Block 50/52 Plus才有的安裝保形油箱的加固點直接固化了，保形油箱從選配變為標配。

保形油箱是F-15開始的，但在F-16上才普及開來的。F-15的保形油箱是貼在發動機艙外側的，不是所有戰鬥機都有這樣的條件。F-16的保形油箱沒有那麼保形，在氣動設計上比較靈活，基本上所有採用翼身融合體的飛機都可以用，但是在翼根上和機體之間的，比較「突兀」，好處是大大增加攜帶的燃油量，而不佔用掛架。

但保形油箱對面積律的破壞也是顯而易見的，跨音速阻力急劇增加。F-16本來就不以速度見長，M2.0是乾淨氣動外形和輕載下才可能的。但跨音速加速能力還是很重要的，這是F-16最擅長的「中空中速」的關鍵要求。不過放棄格鬥要求的話，也就無所謂了。

最有用的還是AN/APG-83主動相控陣雷達，但還是砷化鎵技術。這水平擱20年前還算高，現在和氮化鎵相比就差點意思了。中程空空導彈也一樣，20年前AIM-120還是神器，現在和PL-15相比就差太多意思了。

F-16V Block 70戰機。（YouTube@Beyond Explained影片截圖）

IRST是米格-29和蘇-27就用上的技術，F-16V終於用上了，算是補上缺口。

說到底，F-16V Block 70充其量相當於殲-10C的水平，殲-10C出口型都用上了氮化鎵，而殲-10C現在連「空中三劍客」墊底都沒資格了。

台灣對F-16V Block 70終於抵達大感欣慰，大陸則是心無波瀾。難怪。

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