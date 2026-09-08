台灣向美國訂購首批新F-16V戰機夏威夷滯留半月後「起飛又折返」

【軍事】據台灣媒體9月7日報道，台灣向美國採購66架新型F-16V Block 70戰機中的首批2架單座戰機，7日從夏威夷希卡姆（Hickam）聯合基地起飛，原計劃飛赴關島以後再奔赴台灣。但兩架戰機起飛以後不久就折返回夏威夷，原因未知。



台媒不清楚原因，但評論說F-16V返台「恐再度生變」。

台灣向美國軍購的首批兩架新型F-16V Block 70戰鬥機（機號6727和6728），在香港時間8月21日從美國本土啟程出發，在美軍KC-135加油機支持下於香港時間21日飛抵夏威夷。按照慣例，這兩架戰機應該休整至少1天再飛往關島，隨後以關島為跳板，將美國空軍軍徽貼紙撕下以後再起飛往台灣。

F-16V Block 70戰機。（YouTube@Beyond Explained影片截圖）

但奇怪的是，兩架F-16V戰鬥機從北京時間8月21日，直到7日上午7時左右一直停留在夏威夷基地。台媒推測可能是以「處理小問題」。中間兩架飛機一度起飛過，但隨後折返夏威夷，台媒推測可能是「氣候原因」——當天，夏威夷的台東志航基地的氣候都不太好。

直到7日上午，這兩架飛機才有了新動作。旅居當地的台灣軍事迷在7日早上發帖表示，7日上午7時左右，他拍攝到即將交付台灣這兩架F-16V 戰機開始滑行，移動到跑道準備起飛，約在台北時間7日上午7時20分起飛，也留言給部分航迷好友。

但是隨後兩架F-16V block 70在起飛後不久，又飛回了夏威夷，原因不明。

7日早晨，有台灣記者詢問台灣空軍，是否有明確抵達時間。對此台軍官員表示，並未確定，對於外界的關心，空軍非常感謝，但「我們也在等」。台媒稱，此舉顯示F-16V的交機時程均由美方主導。台媒方面也不清楚原因，只能說「恐又生變」。

2019年，台灣空軍編列「鳳翔專案」特別預算，計劃從美國購買56架單座及10架雙座F16V。而現役的141架F16A/B Block 20，則通過「鳳展專案」升級為F16V標準。目前台軍已經完成老舊F-16的升級工作。

F-16V Block 70戰機。（YouTube@Beyond Explained影片截圖）

相較於升級的老式機型，「鳳翔專案」的新採購F-16 Block 70發動機推力更大，機身結構經過強化，同時更新了機載任務電腦、航電系統及座艙界面。F-16 Block 70搭載AN/APG-83雷達、標配AN/ALQ-256先進綜合防禦電子戰系統（AIDEWS）、JHMCS II聯合頭盔提示系統、Link 16戰術數據鏈、加裝保型油箱。

而美國方面對於F-16V的交付也是一拖再拖，F16V原定2023年初開始交付，但直到2025年3月份，台灣從美國F16V Block 70戰機首架成品機才出廠。直到今年8月底，台首批兩架（6727、6728）F-16V Block 70 才開始交付，從美國本土出發飛抵夏威夷再跳島飛往關島。

對於延宕的原因，媒體表示，F-16V的供應鏈出現問題，導致該機交付出現延宕。其中，F-16V使用的美國通用電氣公司（GE）F110發動機，供應鏈出狀況；戰機的ALQ-254電子戰系統的戰術測試也不順利。

對於美軍出售F-16V給台灣，中國國防部新聞發言人張曉剛此前表示：

中方堅決反對美對台售武的立場是一貫的、明確的。「台獨」與台海和平水火不容，「以武助獨」只會引火燒身。我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，立即停止以任何方式武裝台灣，停止破壞台海和平穩定。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】