新加坡發生因情感糾紛引發的暴力圍毆事件。當地1名22歲男子因不滿女友主動承認與25歲男同事發生性關係，竟召集2名友人，要求對方到當地一處組屋樓下「講數」。雙方談判期間，男子突然情緒失控，聯同2友人圍毆受害人，導致他嚴重流血、鼻子骨折等多處受傷，需送院留醫。男子其後被捕，上月受審後被判監6個月。



新加坡1名22歲男子因不滿女友主動坦承與25歲男同事發生性關係，竟召集2名友人，攔截對方談判，最終演變成圍毆事件。（AI生成圖片）

女友坦白出軌 男方發威脅訊息強行約談

綜合外媒報道，事發於2025年10月19日，22歲被告穆罕默德·阿菲克（Mohamed Afiq）獲女友主動告知，她曾與25歲男同事發生過性關係。被告驚聞「戴綠帽」後大怒，當即向該名男同事發送多條帶有威脅意味的訊息，並強行要求對方出來當面交涉談判。

22歲被告莫哈默阿菲克（Mohamed Afiq）獲女友主動告知，她曾與25歲男同事發生過性關係。示意圖。（shutterstock）

翌日（10月20日）凌晨1時50分許，穆罕默德·阿菲克召集2名友人，一同前往淡濱尼71街第716座組屋樓下等候。其後受害者獨自到來與阿菲克展開談判，其餘2名友人則在旁圍觀。阿菲克在談判期間突然情緒失控，揮拳重擊受害者的鼻梁，受害者試圖後退躲避，卻遭到3人合力拳打腳踢，終被打至受傷流血，隨後邊逃跑邊致電報警。受害者送院後被診斷出鼻子骨折、左眼腫脹、頸部擦傷及左胸壁挫傷，需留院4天。

控方指出，受害人傷勢嚴重，加上被告預先召集同黨到場犯案，性質惡劣，要求法庭判處6至8個月監禁，法官最終判被告入獄6個月。（AI生成圖片）

控方求刑6至8個月

案件上月中旬在新加坡法院宣判，被告被控蓄意傷人以及違反《防止騷擾法》2項控罪，他承認其中1項。控方指出，受害人傷勢嚴重，加上被告預先召集同黨到場犯案，性質惡劣，要求法庭判處6至8個月監禁。法官最終判他入獄6個月。報道未有交代另外2名友人是否遭到起訴。

（綜合）