彰化公公侵犯媳婦致孕　冒囚子名簽流產同意書　辯稱媳婦外遇懷孕

台灣彰化發生1宗震驚社會的倫常性侵案。1名人妻因丈夫入獄服刑，自己又無工作收入，為養活2個幼子，生活開銷全靠公公接濟，豈料公公趁家中無人，又看準媳婦無依無靠、不敢反抗，2度強行侵犯導致媳婦懷孕，後又冒用仍在服刑的兒子名字簽流產同意書。



據悉，媳婦此前曾面對丈夫外遇問題，加上遭到公公接連侵犯，身心極度崩潰的她隨即前往屏東親友家避難，並報警求助。不幸的是，媳婦因身心嚴重創傷於2023年3月身亡，檢察官根據媳婦生前留下的證據，依法提起公訴。在法庭審理期間，公公矢口否認罪行，還辯稱是「因為媳婦外遇懷孕，怕左鄰右舍講閒話」。高等法院台中分院近日作出判決，駁回公公上訴，維持一審判決，判處有期徒刑1年6個月，不予宣告緩刑。



公公趁家中無人，利用媳婦無依無靠、不敢反抗的處境，在住處強行侵犯媳婦得逞。（AI生成圖片）

丈夫入獄平日開支依靠公公接濟

據《東森新聞》報道，彰化1名人妻在2017年結婚後，便與丈夫和公公同住在彰化，後來丈夫因案入獄，她與2名幼子失去經濟來源，平日生活開支全靠公公接濟。豈料公公竟趁家中無人，利用媳婦無依無靠、不敢反抗的處境，在住處強行侵犯媳婦得逞。

公公侵犯媳婦致懷孕

事後媳婦因身體不適前往婦產科檢查，結果發現自己已經懷孕5週。公公得知後，為掩蓋自己的惡行，隔天親自陪同媳婦前往診所服用藥物流產。公公更在手術同意書上冒用服刑的兒子姓名簽字，並擅自寫下「代兒子願意負法律責任」等字眼，試圖掩飾真相。

公公為掩蓋惡行，隔天親自陪同媳婦前往診所服用藥物流產，更在手術同意書上冒用服刑的兒子姓名簽字。（AI生成圖片）

孫女敲門及時中止二次侵犯

同年10月中旬傍晚，公公見媳婦獨自在房間裡看手機，再次闖入房間並將房門反鎖，公公無視媳婦的反抗，甚至還說出「一下下就好」等無理要求，直到孫女在房門外大聲敲門詢問「為什麼鎖門？」公公才被迫收手。

媳婦此前曾面對丈夫外遇問題，加上遭到公公接連侵犯，身心極度崩潰的她隨即前往屏東親友家避難並向警方報警求助。（shutterstock）

據悉，媳婦此前曾面對丈夫外遇問題，加上遭到公公接連侵犯，身心極度崩潰的她隨即前往屏東親友家避難並向警方求助。不幸的是，媳婦於2023年3月因身心嚴重創傷身亡，警方通過她生前留下的筆錄、醫療紀錄及流產同意書等關鍵證據，依法提起公訴。

公公辯稱「媳婦外遇懷孕」

在法庭審理期間，公公矢口否認罪行，甚至辯稱是「因為媳婦外遇懷孕，怕左鄰右舍講閒話」才陪同流產。法官認為其說詞極其矛盾且違背常理，指出公公身為長輩，竟利用經濟權勢對晚輩施暴，使被害人遭受巨大的身心創傷，且犯後毫無悔意高等法院台中分院近日作出判決，駁回公公上訴，維持一審判決，判處有期徒刑1年6個月，不予宣告緩刑。

（《東森新聞》）

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