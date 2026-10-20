咖喱落毒！澳洲女吃咖哩舌頭發麻中毒　親密女友疑摻滅蝸牛藥被捕

澳洲西澳州（Western Australia）發生1宗離奇落毒傷人案。1名58歲女子帶自製咖喱到公司，趁早上休息時段與同事分享，眾人食用後並無異樣。惟當她於午餐時間享用剩餘的咖喱時，舌頭迅速傳來強烈的麻痺感，她立即報警求助。當地警方調查後發現咖喱含有不明顆粒，化驗後證實是含有劇毒成分滅蝸牛藥。歷經數月調查，警方鎖定1名43歲女子涉嫌落毒，於10月將其逮捕，案件預計於11月開庭審理。據了解，受害人與被捕女子屬親密伴侶關係（Personal Relationship ）兼同事。



受害人於午餐時間享用剩餘的咖喱時，僅吃了一口便察覺味道有異，且舌頭迅速傳來強烈的麻痺感。（AI生成圖片）

午飯吃咖喱驚見不明顆粒 吃一口舌頭發麻

事發於今年2月12日，地點位於西澳州奧爾德伯里（Oldbury）的一處工作場所。當天早上，58歲受害女子將自家製的咖喱帶到公司，並在早上休息時間與同事一起分享，當時大家食用後均無發現異樣。受害人於午餐時間享用剩餘的咖喱時，僅吃一口便察覺味道有異，且舌頭迅速傳來強烈的麻痺感，仔細查看盒內食物，驚見咖喱醬汁中佈滿鮮綠色不明顆粒，隨即吐出食物並報警。

結果證實，該些鮮綠色顆粒為含有毒物質metaldehyde的「滅蝸牛藥」。（AI生成圖片）

當地警方接報後隨即展開調查，並將殘留的咖喱及綠色顆粒送往檢驗，結果證實該些鮮綠色顆粒為含有毒物質metaldehyde的「滅蝸牛藥」，若大量誤食有機會斃命。

西澳警方經過長達數月的搜證與調查，鎖定1名43歲涉案女子與案有關，並於10月8日在Golden Bay一單位將她拘捕，而該名女子與受害人是親密伴侶關係（Personal Relationship）兼同事。（AI生成圖片）

涉事女子與受害人為親密伴侶

西澳警方經過長達數月的搜證與調查，鎖定1名43歲女子涉案。調查指出，被告與受害人於同公司工作，被告在早上休息時間過後，曾進入公司1間化學品儲存間，其後再前往存放咖喱的員工食堂；警方更證實，被告與受害人是親密伴侶關係，且在同一間公司任職。

警方於10月8日在Golden Bay一單位拘捕涉案女子，控以一項意圖傷害他人、危及他人生命、健康或安全的非法作為或不作為罪。案件預計於2026年11月5日正式開庭審理。通報未交代女事主是否需要住院，亦未公布其後續健康狀況。

（綜合）