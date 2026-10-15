懷俄明大學中國籍女博士疑嫉妒同事「咖啡機落毒」致對方神經受損

近日，我們剛剛報道了加州華人工程師David Xu向華人女同事食物和飲水中投毒，導致受害者長期身體不適、多次求醫卻查不出原因的案件。沒想到，美國又曝光一起類似事件。這一次，嫌疑人是一名32歲的華人女研究生，而受害者則是一名同實驗室的來自越南的男研究生。



據美聯社10月13日報道，懷俄明大學（University of Wyoming）32歲的中國籍微生物學研究生王艾莉（Aili Wang，音譯），涉嫌向同事日常泡茶使用的咖啡機中投放有毒化學物質，導致對方出現手腳麻木、腿部無力、嚴重疲勞等症狀，至今仍未康復。

10月6日，王艾莉在洛杉磯國際機場被捕。檢方稱，她當時正準備返回中國。目前，她面臨加重攻擊與毆打重罪指控，一旦定罪，最高可能被判處10年監禁及1萬美元罰款。

懷俄明大學32歲中國籍微生物學研究生王艾莉（左二）涉毒害同事被捕。（uwyo.edu）

這起案件發生在懷俄明州拉勒米市（Laramie）的懷俄明大學。王艾莉和受害者都是該校微生物學研究生，師從同一位教授Mark Gomelsky，並且共用一間辦公室。受害者是一名來自越南的優秀研究生，法庭文件中以「K.T.」代稱。

今年8月，他參加完一場重要的學術會議後，身體開始出現一系列奇怪症狀。最初，他感到異常疲倦，即使休息也難以恢復，晚上還經常失眠。隨後，症狀越來越嚴重。他的手指開始刺痛、發麻，腿部逐漸無力，身體狀況不斷惡化。

由於找不到原因，他曾前往學校健康診所求醫。與此同時，他還注意到一件不尋常的事情。他平時習慣使用放在辦公室的小型咖啡機燒水泡茶，但有一段時間，泡出來的茶總帶著一股奇怪的味道。更詭異的是，每次他把咖啡機徹底清洗乾淨，怪味就會消失。可過了一段時間，那股味道又會出現。

隨著身體狀況持續惡化，他開始懷疑，自己每天喝的茶水是不是出了問題。受害者將自己的懷疑告訴了妻子和身邊的研究人員。他們決定檢查辦公室裡的咖啡機。

根據警方提交的宣誓書，受害者的妻子和其他人員將咖啡機中的水加熱蒸發，最終從中分離出63毫克白色粉末。經過檢測，這些粉末對一種名為丙烯醯胺（Acrylamide）的化學物質呈陽性反應。

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丙烯醯胺是一種常用於實驗室的化學物質，尤其用於蛋白質和DNA相關研究。這種物質在高劑量下具有毒性，可能損害人體神經系統，造成手腳麻木、肌肉無力等症狀。

參與檢測的懷俄明大學助理教授Tak Sumaya表示，當他得知咖啡機的水中發現這種物質時，立即產生了懷疑。因為正常情況下，根本不應該在咖啡機裡發現如此數量的丙烯醯胺。受害者及其妻子隨後將提取出的樣本交給大學警方。

發現毒物後，受害者開始懷疑，有人趁他不在辦公室時動過他的杯子或咖啡機。在大學警方的協助下，他在與王艾莉共用的辦公室內安裝了閉路電視鏡頭。沒過多久，攝像頭就記錄下了異常畫面：

9月27日，王艾莉被拍到走到受害者的辦公桌前，翻動他的物品。

10月1日，她再次出現在受害者的桌前。根據警方宣誓書，這一次，王艾莉不僅翻動了桌上的筆記本，還拍攝了其中的內容。

更引起警方注意的是，她還被拍到用自己杯子裡的液體沖洗受害者的杯子。這些行為隨後成為警方調查的重要線索。



隨著調查深入，兩名研究生之間的關係也成為了本案的重點。負責指導兩人的微生物學教授Mark Gomelsky告訴美聯社，王某和受害者雖然共用辦公室，但兩人關係一直不太好。受害者是一名成績出色的研究生，正在從事具有潛力的疾病治療技術研究，相關成果已進入專利申請階段。而王某的學業進展並不順利。Gomelsky教授透露，她第一次博士論文答辯沒有通過，並認為她因此對同事取得的研究成果產生嫉妒。教授還表示，王某自今年6月起便沒有繼續進行實驗室工作，而是專注於自己的論文。

10月5日，懷俄明大學警方找到王艾莉進行問話。調查人員詢問她是否曾經使用過丙烯醯胺。根據警方記錄，王艾莉回答稱，自己已經很多年沒有使用過這種化學物質。但調查人員發現，她曾在去年夏天通過eBay兩次購買丙烯醯胺。警方還稱，她購買後曾要求eBay刪除自己的帳戶。

就在警方問話的第二天，也就是10月6日，王艾莉出現在洛杉磯國際機場，檢方認為，她當時正試圖離開美國，返回中國。執法人員隨即將她逮捕。被捕時，她隨身攜帶多台手提電腦、多個外接數碼儲存裝置，以及紙質文件和其他材料。這些物品已由警方掌握。

王艾莉被捕後，檢方擔心她存在潛逃風險，保釋金提高至150萬美元。截至10月13日，王艾莉仍被關押在洛杉磯，等待引渡回懷俄明州受審。目前，她面臨一項加重攻擊與毆打重罪指控，最高刑罰為10年監禁及1萬美元罰款。

雖然嫌疑人已經落網，但受害者的身體狀況仍令人擔憂。Gomelsky教授透露，受害者至今仍存在明顯的神經系統症狀。他難以長時間集中注意力，身體很容易疲倦，左手也出現感覺喪失的情況。教授擔心，丙烯醯胺造成的神經損傷可能難以完全恢復。談及這起案件，他表示，自己至今仍感到難以接受。

看到自己的一名學生生命受到威脅，而另一名學生可能對此負有責任，實在令人痛心。

他形容，這是自己整個職業生涯中遭遇的最嚴重衝擊之一。

近來，我們接連報道了兩起發生在美國科研工作環境中的同事投毒案件，涉案者都是華人科研工作者，實在令人震驚與痛心。無論這起案件最終是否證實因嫉妒同事的科研成就而起，學術競爭也好，私人恩怨也罷，都不應該成為傷害他人的理由。科研本應是探索知識、造福社會的事業，如果因為一時的嫉妒或怨恨，竟不惜對朝夕相處的同事下毒，不僅可能毀掉他人的健康與前途，也會葬送自己多年努力換來的學業和人生。

目前王艾莉尚未被定罪，案件真相仍有待司法調查。希望受害者能夠早日康復，也希望這樣的悲劇不要再發生。

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