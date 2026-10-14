新型電子毒品？內地「紅果短劇降智」掀熱議 網民苦喊：越看越傻
撰文：TVBS新聞網
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近期中國內地短劇平台「紅果短劇」掀起熱潮，不過「紅果短劇降智」的話題也登上了微博熱搜榜，有不少網友表示，短劇影響到了人們的思考、注意力及生活作息，更直言「說是新型電子毒品也不誇張」，但也有人認為看短劇只是一種紓壓的方式。相關話題在網絡上引發討論。
內地短劇掀起熱潮 紅果短劇日活躍用戶高達1.68億人
綜合內媒報導，中國內地互聯網數據分析機構QuestMobile監測，截至今年7月，紅果短劇每日活躍的用戶高達1.68億人，超過了愛奇藝、芒果TV、優酷及騰訊視頻等4大長影音平台的日活躍用戶數總和。數據還顯示，紅果用戶每人每天平均觀看時間約125分鐘。
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「紅果短劇降智」話題登微博熱搜 網掀激烈論戰
然而，近日「紅果短劇降智」的話題也登上微博熱搜榜，有名網友就發文表示：「短劇真的太可怕了！」他透露原本計畫要安排學英文、學剪輯，過去不看短劇的時候，每天都會看書、健身，但現在一有空就會開始看短劇，連健身也不去了，更直言感覺自己變得越來越傻：「我真的不能再看了，我要立刻卸載了。」
相關話題在網絡上引發討論，許多網友也紛紛表示：
「短劇最直接影響的就是讓人失去看長劇的慾望，耐心變得越來越差」
「看了一部又一部，天天熬夜後感覺腦子都不愛動了」
甚至還有人形容短劇就是「新型電子毒品」。
不過，也有不少網友出面反駁，認為觀眾是根據自己的喜好選擇，並無所謂的好壞之分：
「有些短劇製作可不比長劇差，邏輯合理，劇集精彩，又沒有人逼著你看，你不喜歡卸載就好」
「可以不看啊，有人逼你看嗎。成年人了一點思考自主的行為能力都不具備嗎？」
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