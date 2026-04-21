台婦疑肉圓被下毒　潑香灰揮刀大鬧店家　被捕竟稱在請神懲罰老闆

台灣新竹一名婦人懷疑店家在肉圓裡下毒，憤而跑到店外辱罵「滾出新竹」，還拿香爐內的香灰潑灑，更持鐮刀揮舞，情緒相當激動。



店家被婦人舉動嚇壞，立刻報警處置。新竹地院審酌，認定婦人否認犯行、未與店家和解，涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪，處拘役40天。

示意圖（NC TW@Google評論）

懷疑肉圓被下毒 她飆罵還灑香灰、揮刀

據判決書所述，一名婦人前往新竹都城隍廟連家阿婆小吃二店，向老闆稱肉圓有異味，並辱罵店家：

「你在我的肉圓裡下毒」

「店可以關一關了」

「滾出新竹、臺灣」



事後，婦人竟拿城隍廟香爐內的香灰，朝老闆媳婦身上潑灑，老闆兒子見狀立刻前來將婦人推開，婦人不爽，再從隨身包包內拿取鐮刀揮舞，恐嚇老闆與老闆媳婦。兩人因此報警，警方並交由檢察官偵查起訴。

她否認犯行 辯店家不退款才脫序

審理過程中，婦人坦承有口出惡言並有持香灰潑灑老闆、持鐮刀揮舞，但否認有公然侮辱、強暴公然侮辱、恐嚇危害安全等，辯稱：

我聞到訂購食物裡有異味，認為是老闆、老闆媳婦在我的肉圓裡下毒，要求退款被拒絕，所以才會有以上行為；我拿香灰潑灑是要城隍爺處置他們，至於持鐮刀是要防身。

法官認為，婦人口出惡言客觀上有貶損店家的社會名譽與評價，且持香灰潑灑的手段激烈，使老闆狼狽難堪，造成精神上的痛苦，貶損人格尊嚴。法官考量婦人犯後否認犯行、未見悔意，且至今未和店家兩人達成和解或道歉，認定涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪，處拘役40天。

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