日本爆新型銀行詐騙手法　假客服結合AI天衣無縫　兩日逾百人中伏

根據日媒「北海道文化放送」報導，自2025年11月起，一種稱為「語音釣魚」的新型詐騙手法在日本迅速蔓延，光是北海道北洋銀行就在短短兩天內接獲高達155件的客戶通報。



警方指出，這類詐騙多半打到中小企業的主線，利用第一線接聽人員防備心較弱的特點進行攻擊，導致受害案件頻傳。

示意圖（Unsplash@Lindsey LaMont）

這種複合式詐騙手法一步步引誘被害人進入陷阱，流程大致如下：

•自動語音致電：歹徒先假冒銀行撥打電話，透過語音系統通知「網絡銀行需要辦理更新手續」。

•轉接真人客服：在被害人使用語音系統時，電話會轉接給自稱「客服人員」的歹徒。對方用親切語氣和專業說明來騙取信任，並藉機索取電子郵件。

•寄送釣魚郵件：取得信箱後，詐騙集團會立刻發送夾帶惡意連結的信件。

•假網站盜取個資：誘導被害人點擊信件內的連結，進入偽造的網銀頁面。一旦輸入帳號與密碼，存款就會遭到盜轉。



警方分析，大眾對突如其來的可疑信件多半有戒心，但「語音釣魚」多了一道與真人互動的過程，被害人往往在對方親切引導下卸下防備心，順從地跟著指示點擊連結。此外，詐騙集團近年運用AI技術，生成的日文郵件已極度自然，過去靠「生硬語法或破綻」來識破假信件的方式已不再管用。

面對不斷進化的詐騙手法，金融機構強調，銀行絕對不會透過電話或郵件要求客戶提供網銀的帳號與密碼。民眾在收到任何要求輸入個資的郵件時，最安全的作法就是一律不要點擊來源不明的連結。若察覺任何異狀，請務必第一時間向警方或金融機構報案求助。

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