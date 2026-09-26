美國華人團體接數十求助竟全遭同一「紐約馬先生」詐騙　套路曝光

華人社區從來不缺「多面手」，但一名年僅26歲的馬姓男子，會的似乎格外多：既能介紹高薪工作、幫助抽H-1B，又能代寄中國貨物，甚至還被指牽涉婚姻綠卡。然而如今，多名華人陸續站出來投訴，稱這些看似能幫人解決工作、身份和跨境運輸難題的「門路」，最後卻變成了一環套一環的騙局。



9月11日，多名受害者前往美國亞裔社區聯合總會求助。目前，僅受害者自行建立的微信群內，就已有40多人；亞總會會長陳善莊稱，他還接到另外十餘人的投訴。陳善莊根據目前掌握的情況估計，可能有超過百人受騙，涉及金額或在50萬元以上。不過，相關人數和金額目前均為受害者及社區人士的初步統計，尚未得到執法部門確認。

馬某不斷展示自己「人脈廣、門路多」，聲稱名下擁有公司。（《Fresh Off the Boat菜鳥新移民》劇照）

一名楊姓女生說，自己剛從大學畢業時，急着尋找一份能夠解決身份問題的工作。2023年5月，她通過一家獵頭公司接觸到馬某，對方提供的是一份待遇優厚的數據分析工作。為了這份工作，楊女士特意從華盛頓地區搬到紐約，還與馬某見過幾次面。據她描述，馬某在飯局上不斷展示自己「人脈廣、門路多」，聲稱名下擁有公司，隨後還向她發出一份看起來十分正式的錄取信。

然而，所謂工作始終沒有真正落實。雙方熟悉後，馬某反而以資金周轉為由向她借錢。楊女士先後借給他1.1萬元人民幣，約合1600美元。馬某後來開出支票還款，支票卻多次跳票，她不僅沒有拿回錢，反而還要承擔銀行手續費。馬某還曾讓她把手機號碼轉入其公司賬戶，聲稱以後可以替她支付電話費。結果賬戶出現欠費，楊女士最後又花了500美元，才把自己的號碼重新轉出來。

2024年2月，楊女士找到了一份新工作，但新僱主不能為她辦理H-1B。為了繼續維持身份，她稱自己仍通過馬某的公司參與H-1B抽籤。馬某還向她介紹過兩名移民律師。其中一名律師在與她面談後，察覺相關公司可能存在問題，直接勸她放棄這次H-1B申請。

更令人不安的是，一些受害者懷疑，馬某還曾參與以婚姻綠卡為名的騙局。據楊女士轉述，一名女生曾通過律師與馬某辦理婚姻綠卡，但馬某提出條件，要求對方日後如果不願分割財產，就不能離婚。目前，這項說法同樣來自受害者陳述，具體情況尚未獲得有關部門證實。

楊女士最後一次見到馬某，是在2024年的法拉盛王子街。當時她試圖追討欠款，對方卻趁機離開，隨後將她封鎖。還有一名女生在受害者群中表示，自己被騙後一直不敢告訴內地的父母。為了保住身份，她每個月都要先向一名地產商支付一筆錢，由對方扣除一部分後，再以「工資」的形式把剩餘款項匯回來，以製造受僱和領取收入的記錄。由於擔心自己的身份和工作記錄受到調查，她一直不敢公開露面。

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在針對留學生的相關投訴於社交媒體傳開後，馬某又被指將目標轉向需要從中國運輸貨物的華人。

何女士和另一名楊女士因籌備同鄉會活動及個人需要，計劃從中國運送60瓶茅台、100盒茶葉，以及另外15瓶茅台。她們通過同鄉會群組認識了馬某，對方自稱經營快遞公司，可以代辦集運。

兩人按照馬某提供的訊息，將貨物寄到中國境內的指定地址。此後一名李姓中間人通知她們，貨物已經抵達美國，讓她們直接聯繫馬某提貨。

5月30日，馬某也聲稱酒和茶葉已經送到，但遲遲沒有交貨。面對追問，他不斷找理由推託，甚至提出可以按照每瓶400美元的價格，將這批茅台直接賣掉。

何女士察覺情況不對，要求對方提供提貨地址，結果發現收到的地址和電話號碼都是假的。

據何女士估算，這批酒和茶葉的成本超過3.5萬美元，市場價值可能達到5萬至6萬美元。直到9月9日，她仍在追問貨物下落，但馬某繼續以各種理由拖延。

目前，這起事件所涉及的「騙工作」「騙身份」「騙婚」和「騙貨」等指控，主要來自多名自稱受害者的華人，馬某尚未被正式起訴，報道中也沒有提到他是否已被警方拘捕。

陳善莊表示，他已就此事與布魯克林地區檢察官辦公室聯繫，希望更多受害者站出來提供證據，以便檢方判斷是否達到刑事立案條件。

這起事件也再次提醒剛畢業的留學生和剛來美國的新移民：凡是以「保證工作」「掛靠身份」「代發工資」或「包辦H-1B」為賣點的公司，都應格外警惕。

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