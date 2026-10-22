貴陽1歲男童誤食注射老鼠藥毒雞蛋3度病危　鄰居自首：想毒黃鼠狼

貴州貴陽發生1宗恐怖毒雞蛋事件。1名1歲男童因誤食家門外1顆被注入劇毒老鼠藥的 「毒雞蛋」，隨即出現嚴重抽搐及昏迷，送入深切治療部（ICU）搶救，其間醫院3度發出病危通知書。男童雖經20日搶救保住性命，但腦部遭受不可逆轉的嚴重創傷，出現腦出血及腦萎縮。



事後50歲鄰居向警方自首，聲稱注毒雞蛋是為了「毒殺黃鼠狼」，但表示自身家境貧困且妻子患癌，拒絕承擔逾7萬人民幣（約8.2萬港元）的醫療費用。律師指出，鄰居行為已涉嫌「投放危險物質罪」，家屬可透過法律程序索償。



1名1歲男童因誤食家門外1顆被注入劇毒老鼠藥的雞蛋，隨即出現嚴重抽搐及昏迷，送入深切治療部（ICU）搶救。（網上圖片）

男童食雞蛋後劇烈抽搐

綜合內地媒體報道，涉事顏姓男童一家住在貴州鄉下，家中平日在屋外散養母雞。今年8月15日凌晨，男童突然出現渾身劇烈抽搐、身體發僵及意識喪失等症狀，家人見狀隨即送往醫院急救。

事發前，家人在戶外撿到3枚雞蛋，誤以為是自家母雞所產便拿回家煮食，沒想到雞蛋裡面竟含劇毒。（AI生成圖片）

血液毒物檢測報告顯示，男童血液中檢出每毫升高達37.6納克的劇毒鼠藥成分「氟乙酸根離子」，並確診中樞性呼吸衰竭等8項重症。男童在ICU靠呼吸機及急救藥物維持生命，並接受3天血液淨化治療（血液透析／洗腎），搶救20日後才出院。然而，居家靜養的男童目前已出現腦出血、腦萎縮及腦水腫等不可逆損傷，家屬坦言後遺症仍是未知之數。

血液毒物檢測報告顯示，男童血液中檢出每毫升高達37.6納克的劇毒鼠藥成分「氟乙酸根離子」。（網上圖片）

警方發現「針孔毒蛋」 鄰居自首：想毒黃鼠狼

事發後警方介入調查，並在顏先生家附近尋獲2枚未打開的同款雞蛋，發現蛋殼上均有針孔，且內部檢出同款劇毒鼠藥成分。顏先生解釋，自家在屋外散養了約20隻下蛋母雞，事發前，家人在戶外撿到3枚雞蛋，誤以為是自家母雞所產便拿回家煮食，沒想到雞蛋裡面竟含劇毒。

案發後不久，50多歲的鄰居胡某主動向警方自首。胡某表示，自己家也圈養了蛋雞，因懷疑周邊有黃鼠狼出沒偷雞，才用針筒將老鼠藥打入雞蛋內，並放置於戶外試圖毒殺黃鼠狼。

不過顏先生表示，自己在該處居住了4至5年，從未在村內見過黃鼠狼，且2家平日並無仇怨矛盾。

男童在ICU靠呼吸機及急救藥物維持生命，並接受3天血液淨化治療，搶救20日後才出院。（網上圖片）

送貨員父親無力負擔 涉事鄰居拒付醫療費

目前胡某已被警方逮捕。貴陽市公安局花溪分局刑偵大隊辦案人員表示，具體案情不便透露，案件仍在調查處理中。

據悉，顏先生平日靠騎電動單車送貨，每月收入僅3,000人民幣（約3,500港元），妻子則在家照顧孩子兼做手工補貼家用。此前逾7萬元（約8.2萬港元）的治療費用，主要依靠當地政府援助金緩解。而疑犯胡某因自身經濟同樣困難且妻子患癌，已明確拒絕並表示無力承擔任何醫療賠償。

目前涉事鄰居已被警方逮捕，貴陽市公安局花溪分局刑偵大隊辦案人員表示，具體案情不便透露，案件仍在調查處理中。（網上圖片）

律師：投毒理由要有證據

律師蔡巍分析指，胡某「已經明確確認了自己投毒的事實，所以他要舉證自己投毒的合理理由」，包括黃鼠狼出沒是否造成實質影響、雞蛋放置的位置是否屬於其私人範圍，以及事前有無作出警示或隔離措施。

蔡巍認為，胡某的行為涉嫌「投放危險物質罪」，如果能證明投毒有針對性，更可能構成故意傷害罪或故意殺人罪。若胡某最終被裁定刑事罪成，受害家屬可以提出刑事附帶民事訴訟，即使不構成刑事犯罪，家屬亦可以另行提出民事訴訟追討賠償。

（綜合）