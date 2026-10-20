俄男釀3車連環撞　下秒竟「脫光光全裸」高速公路狂奔跳躍｜有片

俄羅斯莫斯科近日發生3車連環撞的交通事故，詭異的是，肇事的俄籍男子後續竟脫個精光、全裸地從現場逃跑，這一幕讓周遭的駕駛全都看傻了眼。



俄男釀3車連環撞 下秒「脫光光」逃離現場

《太陽報》報導，這起事件發生在莫斯科長達22英里（約35.4公里）的第三環狀公路（Third Transport Ring）上，前述男子當時駕駛1輛奧迪汽車，與1輛賓士汽車及1輛福斯汽車發生連續追撞，正當周圍民眾關心車禍情況時，下一秒卻見到詭異一幕。

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社群上曝光的影片中，可以見到肇事男子全裸、一絲不掛地在繁忙的高速公路上跑過，這讓周圍的其他駕駛震驚不已，在男子逃跑的途中，他似乎有些體力不支、放慢了腳步，但隨後又繼續他那荒唐的行徑，甚至騰空躍起、高舉雙臂，看起來顯得十分興奮。

縱使身旁的車流不息，男子依然毫無顧忌、全身赤裸地在路上繼續奔跑，據指控，正是該男子引發了這起涉及另外2輛車的交通事故，據稱當時還有1名疑似男子的同伴在後方徒步追趕，試圖拉回逃跑中的男子，而全裸男子最終被抓獲，並被送往醫院接受體檢。

警方目前正在對該男子進行審問，試圖查明事故發生的經過，以及他為何會有如此反常的舉動，不過他的身份和年齡尚未對外公佈。

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