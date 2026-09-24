西班牙度假勝地驚現「塑膠布刑訊室」　裸身血人狂逃：他們要殺我

西班牙著名度假勝地「太陽海岸」近日驚爆一起毒販酷刑案，警方在搜查一棟豪宅時，意外發現一間全室鋪滿塑膠布的專屬「刑訊室」，現場甚至有一名渾身是血、光著身子的男子衝出求救，驚恐大喊「他們要殺了我！」警方隨即展開攻堅，一舉破獲作風殘暴的犯罪組織。



據《太陽報》（The Sun）報導，這起案情發生於埃斯特波納（Estepona）。事件源於一名摩洛哥男子的女友在凌晨一點緊急報案，透露男友前去進行「不正當交易」，並叮囑「如果我10分鐘內沒聯繫妳就快報警」。警方獲報趕抵現場，翻越圍欄時，一名一絲不掛且血肉模糊的摩洛哥男子突然瘋狂奔逃出來，歇斯底里地高喊自己遭人綁架虐待，情況極度危急。

警官當場對空鳴槍示警並呼叫支援攻堅，衝入屋內後被眼前的景象深深震撼。只見屋內設有一間極度陰森的「專業酷刑室」，不僅牆壁與地板全被塑膠布嚴密包裹，房間中央還放著一把同樣封著塑膠膜的椅子，旁邊隨手散落著沾血的錘子、鉗子等工具。警方分析，嫌犯精心鋪設塑膠布是為了方便定期拆除焚毀，藉此徹底抹去所有DNA與生物血跡證據。

警方在現場還救出另一名同樣全裸、被牢牢綁在椅子上痛揍至全身滿是血的西班牙籍男子，並當場查獲AK-47突擊步槍與多支手槍。當局證實，此案共有7名幫派成員被捕入獄，受害者與加害者均有毒品與服刑紀錄。警方研判，這起殘忍的酷刑事件與黑吃黑或欠下鉅額毒債有關，目前正聯繫國際刑警組織（Interpol）追查其他在逃成員。

享譽盛名的西班牙太陽海岸近年已逐漸淪為歐洲黑幫與毒梟洗錢、暴力幫規決鬥的熱點，幫派分子也常利用離峰時期的度假別墅作為秘密據點，進行極刑拷問與勒索。這類宛如電影的殘暴手法在附近區域並非首例，光是近一年內，附近的福恩吉羅拉就曾發生荷蘭青年因涉嫌偷走價值高達300萬歐元（約2677萬港元）的可卡因，慘遭幫派成員綁架囚禁並暴打；馬貝拉地區先前亦有15人因涉入大麻偷竊案而被綁架，其中一名受害者甚至因糖尿病發作差點在酷刑中休克喪命。

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