男子爬85米高橋全裸插旗　高空跳河「拿衣物當降落傘」竟奇蹟生還

美國紐約布魯克林大橋日前發生驚險事件。



一名44歲男子攀上橋塔頂端，脫光衣物並插上多面旗幟，隨後從高處跳入東河。警方表示，男子跳橋後奇蹟生還，目前已被救起送醫，情況穩定。

一名44歲男子攀上紐約布魯克林大橋橋塔頂端，脫光衣物並插上多面旗幟，隨後從高處跳入東河。（X@m_alejandr07）

警消勸阻未果 男子從高處跳下

+ 1

據《紐約郵報》報導，警方消息指出，男子當地時間8月2日下午約2時30分爬上位於曼哈頓側的布魯克林大橋北側橋塔，並在塔頂固定多面旗幟，之後脫掉身上衣物。紐約市警察局（NYPD）緊急服務小組趕抵現場，試圖勸他返回安全位置，但男子最後仍一躍而下。

現場目擊者拍下影片並上傳社群平台，表示「一名男子脫光衣服後從橋頂跳下」。影片顯示，男子墜落過程中，疑似將一件衣物或袋子舉過頭頂，試圖當作簡易降落傘。影片中可聽見現場民眾驚呼。

警方救起送醫 現場發現哈薩克旗幟

事發後，紐約警方港口單位迅速展開救援，從東河中將男子救起。警方表示，男子隨後被送往紐約市健康與醫院系統貝爾維尤醫院（NYC Health+Hospitals Bellevue），目前狀況穩定。

消息人士指出，男子攜帶的旗幟中包括哈薩克國旗，另一面則是一條寫有不明文字的毯子，但目前尚不清楚上面的內容。

布魯克林大橋兩座懸索橋塔高度約278英尺（約85米）。這起事件發生不到1個月前，才有一名情緒低落女子爬上布魯克林大橋鋼纜，最後由紐約警方成功救下。該女子據稱有心理健康問題，警方當時在橋上與她溝通超過1小時，才將她安全帶離。

延伸閱讀：屋企太難找 外賣員常迷路 加州男子出動「無人機大軍導航」

+ 10

延伸閱讀：

迪士尼樂園神秘暗號！員工透露「清潔代碼」 帶骨灰亂撒啟動這程序

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】