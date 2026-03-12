英男裸睡驚變阿凡達　全身發藍狂衝急症室　護士1行為讓他反變紅

英國一名男子某天早上醒來，發現自己全身皮膚變成藍色，看起來就像電影《阿凡達（Avatar）》裏的納美人。他嚇得拍照傳給媽媽，並在朋友陪同下到急診室治療，最後卻發現是裸睡惹的禍。



據《太陽報》（The Sun）報導，42歲男子林奇（Tommy Lynch）說，事發當天他睡醒就覺得非常疲倦，低頭一看才發現自己雙手與身體多處都成了藍色。林奇打趣地說自己：

看起來就像《阿凡達》裏的人物。

42歲男子林奇（Tommy Lynch）說，事發當天他睡醒就覺得非常疲倦，低頭一看才發現自己雙手與身體多處都成了藍色。（Facebook@Tommy Lynch）

男子早上醒來發現自己全身皮膚變成藍色：

+ 2

他試圖用肥皂拚命刷手，但顏色還是洗不掉，肥皂泡泡也沒有變藍，讓他更困惑了。林奇拍了張照傳給媽媽後，媽媽擔心他可能是血液循環有問題或缺氧，於是他便和一名朋友一起到急診室就醫。醫護人員看見他的臉色，決定先安排他吸氧治療。

不過這時一名護理師用濕紙巾擦拭林奇手臂，紙巾瞬間染成藍色，這時大家才恍然大悟，原來林奇之所以「面有藍色」，根本不是身體病變，而是被染色了。

原來，林奇患有白斑症，皮膚有部分膚色較淡，比較容易被染料染色。前一晚他剛換上一組朋友送的新床單，由於他沒有先清洗就直接使用床單，加上他平常習慣裸睡，因此一個晚上後，他全身就被床單給染成藍色。

林奇說自己離開時臉變成了紅色（指自己因丟臉感到害臊），後來他花了一周，每天泡澡刷洗身體，才好不容易把染劑洗掉。

延伸閱讀：忘關窗離家三年 白鴿大軍攻陷俄男住所 滿屋厚糞清潔費如同買樓

+ 4

延伸閱讀：

英國首例子宮移植產子 32歲女圓夢當媽喜極而泣

媽媽驚覺家裡突然很安靜 哥倫比亞4歲男童跌進洗衣機溺斃

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】