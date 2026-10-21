福岡82歲翁遭假警察詐騙　3次交出6.1公斤黃金　損失逾1.4億日圓

日本福岡縣糸島市1名82歲老翁日前遭遇電話騙案，騙徒先後假冒郵局職員、警察、檢察官，登門收取黃金時甚至假冒「金融廳職員」，指控事主涉嫌洗黑錢。事主為自證清白，於1個月內三度將總計6.1公斤的黃金當面交予騙徒，損失高達1.43億日圓（約710萬港元），事件直至友人覺察有異才揭破。日本警察廳初步統計顯示，2026年上半年全國特殊詐騙損失金額按年急升逾五成，「當面交收黃金」成為推高損失金額的關鍵手法。



日本福岡縣糸島市1名82歲老翁日前遭遇電話騙案，於1個月內三度將總計6.1公斤的黃金當面交予騙徒，損失高達1.43億日圓（約710萬港元）。（AI生成圖片）

騙徒分飾三角 誘轉用社交平台聯絡

綜合媒體報道，事發於9月上旬，涉事82歲老翁獲1名自稱郵局職員的來電，指有人以其名義寄出8張提款卡及40萬日圓（約2萬港元）現金。電話隨後被轉接至1名「警察」，對方指控事主涉嫌洗黑錢，並要求改以社交平台進行聯繫。其後，網上再有1名自稱「檢察官」的人士要求「核查資產」以證明其清白，事主信以為真並按指示行事。

涉事82歲老翁獲1名自稱郵局職員的來電，指有人以其名義寄出8張提款卡及40萬日圓（約2萬港元）現金。（AI生成圖片）

三度上門收6.1公斤黃金 友人察覺異樣揭發騙案

9月10日，有身份不明的男子直接登門，事主交出家中存放的2公斤黃金；至9月21日及10月5日，事主再將新購入的4.1公斤黃金分兩次交予對方，三次合共6.1公斤，市值約1億4,316萬日圓（約710萬港元）。直至10月14日，事主的友人察覺異樣，陪同他前往福岡縣警糸島署報案，案件始被揭發。

有身份不明的男子直接登門，事主先後交出家中存放的黃金合共6.1公斤。（AI生成圖片）

假冒執法人員騙案 半年捲走逾500億日圓

根據日本警察廳（National Police Agency）公布的最新數據，日本2026年上半年全國特殊詐騙案高達22,031宗，按年激增逾五成，損失金額達1,816億日圓（約90億港元）。其中，「假冒警察詐騙」佔4,466宗，半年內詐騙集團單靠假冒執法人員手法，已騙取約508億日圓（約25億港元）。福岡縣警方呼籲市民，凡在電話中接獲涉及金錢的要求，應一律視作騙案並即時求助。

（綜合）