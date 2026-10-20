殺豬盤｜AI苦情男孩「小海」賣慘高價帶貨　專騙中老年大媽下單

中國內地短影音平台近期出現大量名為「小海」的AI生成網紅，透過哭訴單親、家境貧困等悲慘身世，讓不少長輩心疼落淚，紛紛下單購物幫忙，甚至有79歲老婦信以為真，獨自搭火車前往外地探望，上車才知道對方是AI。



「我躲在教室吃饅頭」騙哭長輩

據《縱覽新聞》報導，今年5月，新疆烏魯木齊鐵路公安乘警巡視車廂時，發現一名79歲老人獨自搭車遠行，神情焦急。經詢問後才得知，老人不識字，也說不清楚具體目的地，只知道要前往山西運城「走親戚」，探望一名天天在手機裡喊她「姨媽」的苦命孩子。

79歲老婦信以為真，竟獨自搭火車前往外地探望虛擬人「AI小海」。（烏魯木齊鐵路公安局）

欺騙大量中老年人 「AI小海」賣慘畫面曝光：

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在乘警耐心勸說及協助聯繫下，老人最終下車，搭乘家人事先購買的返程車票回家。

究竟是什麼樣的影片，讓一名不識字的七旬老人如此深信不疑？記者在短影音平台搜尋後發現，老人相信的對象，正是近期大量出現的「數字人小海」。這些透過AI生成的十幾歲男孩，幾乎都使用相似的苦情劇本，以懂事、貧困、心疼長輩等形象，吸引網友關注。

其中一段影片裡，「小海」眼含淚水，展示手中的饅頭，對著鏡頭喊道：

姨姨媽媽，我是小海，同學們都去吃飯了，我躲在教室裡面吃饅頭。

他還說，自己買了一個肉包，要留給疼愛他的「姨姨媽媽們」，藉此營造懂事又令人心疼的形象。

影片下方，不少中老年網友留下真情流露的文字與語音留言，甚至有人將虛構情節當成真實遭遇。然而，這些內容的目的不只是博取關注。當「小海」累積一定人氣後，便可能搖身一變成為帶貨主播，開始推薦阿膠等商品，將網友的同情心轉化為購買力。

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AI苦情男孩批量生成

調查還發現，製作這類影片的門檻相當低。網路上只要花幾元人民幣，就能買到整套AI數位人生成教學，各種營銷話術模板也隨處可見。操作者只需更換人物臉孔、聲音及部分文案，就能大量製作內容相似的影片，快速建立多個帳號。

北京航空航天大學法學院副教授趙精武指出，透過數位人賣慘帶貨，與真人賣慘帶貨在法律定性上並無本質差異。如果業者惡意編造故事、利用虛假情節博取同情並推銷商品，就可能涉嫌構成欺詐。

趙精武也強調，即使影片標註「AI生成」，也不能因此認定受騙的老年人應自行承擔責任。這類標示僅代表影片使用AI工具製作，並不代表內容沒有誤導性。如果操作者刻意針對老年人情感需求，利用虛構身世博取同情，仍可能涉及惡意誤導。至於整條產業鏈，帳號或直播間的營運者是第一責任人。

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