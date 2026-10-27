印度男病逝家人懷疑鄰居施巫術　同村6旬翁遭死者胞弟闖宅斧劈斃

印度東部賈坎德邦（Jharkhand）發生1宗迷信殺人案。1名30歲男子日前因病離世，家人一度懷疑是同村1名61歲老翁向他「施巫術」所致，竟在男子病逝翌日上午闖入老翁家中，持斧頭當場將其斬死。目前，當地警方已拘捕病逝男子的兄弟並檢獲涉案兇器，案件列作迷信引發的蓄意謀殺調查。據官方統計，2023年印度全國接獲74宗以巫術為動機的命案，其中賈坎德邦佔22宗。



1名30歲男子日前因病離世，家人一度懷疑是同村1名61歲老翁向他「施巫術」所致，竟於男子病逝翌日上午闖入老翁家中，持斧頭當場將其斬死。（網上圖片）

患病留醫十日不治 家屬歸咎鄰居施巫術

綜合印度媒體報道，事發於10月21日上午，地點位於賈坎德邦帕拉姆縣（Palamu）曼加拉迪村（Mangardiha）。30歲村民庫馬爾（Vivek Kumar）突然患病，隨後被送往首府蘭契（Ranchi）的私家醫院治療，惟留醫10日後病情毫無起色，延至20日深夜證實不治。

維韋克的家人與親友一直懷疑，他患病是同村老翁拉維達斯（Sitaram Ravidas）向他施行巫術所致，2家關係因此變得緊張。

印度1名30歲男村民突然患病，留醫10日後於深夜證實不治。（AI生成圖片）

清晨闖民宅扼頸劈殺 疑兇一家事後潛逃

在庫馬爾病逝翌日（21日）上午，2家再度爆發衝突，庫馬爾的家人衝到拉維達斯家中，先出手扼住其頸部，隨後用利器向他施襲。拉維達斯身體多處受傷，當場死亡。

警方接報到場後封鎖現場，並將遺體送往醫院進行驗屍。瑙迪哈巴扎爾（Naudiha Bazar）警方指，這是1宗由迷信引發的蓄意謀殺案，死者生前遭無端誣陷施行巫術。案發後涉案家庭一度集體潛逃。

警方於10月23日宣布破案，拘捕庫馬爾的兄弟（亦有當地傳媒指為堂兄弟），並檢獲涉案行兇斧頭。（AI生成圖片）

警方檢獲行兇斧頭 死者胞弟落網

據《ETV Bharat》報道，警方於10月23日宣布破案，拘捕庫馬爾的胞弟（亦有當地傳媒指為堂兄弟），並檢獲涉案行兇斧頭。警方在盤問後已掌握多項關鍵口供，正在採取進一步行動。

警方於10月23日宣布破案，拘捕庫馬爾的胞弟，並檢獲涉案行兇斧頭。（AI生成圖片）

賈坎德邦淪獵巫重災區

印度部分農村地區至今仍有「獵巫」的陋習。村民遇到患病、死亡或天災時，會把責任推到被指懂得巫術的人身上，受害人多數是婦女及長者。

據印度媒體《101Reporters》引述印度國家犯罪紀錄局（NCRB）官方數據，2023年印度全國共有74宗以巫術為動機的命案，其中22宗發生在賈坎德邦，是全國最多的邦。賈坎德邦早在2001年已立法禁止獵巫，但有評論指出，法例對誣指他人為巫師的罰則只是最高監禁3個月及罰款1,000盧比（約82港元），阻嚇力不足。

（綜合）