印度男信徒滾地5公里還願　7壯漢全程軟墊護航　被嘲：似行紅地毯

宗教信仰中的「苦行」往往予人艱辛的印象，惟印度1名男子的朝聖方式卻打破尋常認知。印度中央邦1名信徒為還願，挑戰在馬路上連續翻滾5公里前往神廟。然而，這場本應充滿皮肉之苦的修行，全程竟約7名壯漢接力在身前鋪設巨型海綿軟墊，更有人專責撥扇降溫，令他全程「零掂地」。這場「超豪華」的滾地朝聖影片隨後在網上引發熱議，質疑這究竟是極致的虔誠，還是譁眾取寵的表演。



本應充滿皮肉之苦的修行，全程竟約7名壯漢接力在身前鋪設巨型海綿軟墊，更有人專責撥扇降溫，令他全程「零掂地」。（微博圖片）

本應充滿皮肉之苦的修行，全程竟約7名壯漢接力在身前鋪設巨型海綿軟墊，更有人專責撥扇降溫，令他全程「零掂地」。（微博圖片）

本應充滿皮肉之苦的修行，全程竟約7名壯漢接力在身前鋪設巨型海綿軟墊，更有人專責撥扇降溫，令他全程「零沾地」。（微博圖片）

7壯漢急步接力鋪墊 苦行信徒全程「零沾地」

綜合外媒報道，事發於印度中央邦（Madhya Pradesh）奇拉庫特縣（Chitrakoot）。網上流傳的影片顯示，1名印度男子正在馬路上不斷側滾前進，在他身前，多名壯漢快步接力轉圈接力，不停鋪設巨型海綿軟墊，確保他每翻一下都落在柔軟墊面上。網傳現場約有7人專責翻動墊子，更有1人專門手持大扇為他降溫。在這支朝聖隊伍後方，緊隨着敲鑼打鼓、載歌載舞的大批信眾，苦行的肅穆與狂歡的氣氛，形成強烈反差。

該名男子正前往當地的卡馬德吉里神廟（Kamadgiri Temple）朝聖，這種朝聖方式在印度教傳統中被稱為「臥姿匍匐繞行」（Shayana Pradakshina）。（網上圖片）

1名印度男子正在馬路上不斷側滾前進，在他身前，多名壯漢快步接力轉圈接力，不停鋪設巨型海綿軟墊，確保他每翻一下都落在柔軟墊面上。（微博圖片）

1名印度男子正在馬路上不斷側滾前進，在他身前，多名壯漢快步接力轉圈接力，不停鋪設巨型海綿軟墊，確保他每翻一下都落在柔軟墊面上。（微博圖片）

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朝聖方式：「臥姿匍匐繞行」

據悉，該名男子正前往當地的卡馬德吉里神廟（Kamadgiri Temple）朝聖，這種朝聖方式在印度教傳統中被稱為「臥姿匍匐繞行」（Shayana Pradakshina），信徒須以身體貼地、翻滾前行至聖地，被視為極致還願的苦行方式。每年均有大量信眾前往卡馬德吉里神廟，而該男子今次還願，便是按此傳統展開長達5公里的貼地翻滾，只是加上了極為嚴密的「保護措施」。

1名印度男子正在馬路上不斷側滾前進，在他身前，多名壯漢快步接力轉圈接力，不停鋪設巨型海綿軟墊，確保他每翻一下都落在柔軟墊面上。（微博圖片）

1名印度男子正在馬路上不斷側滾前進，在他身前，多名壯漢快步接力轉圈接力，不停鋪設巨型海綿軟墊，確保他每翻一下都落在柔軟墊面上。（微博圖片）

1名印度男子正在馬路上不斷側滾前進，在他身前，多名壯漢快步接力轉圈接力，不停鋪設巨型海綿軟墊，確保他每翻一下都落在柔軟墊面上。（微博圖片）

網民反應兩極：功勞都歸鋪墊工了

影片曝光後隨即惹來網民激烈辯論。支持者認為應尊重個人宗教信仰自由，旁人無權干預信徒的還願方式。但反對聲音則更為猛烈，有網民嘲諷「功勞都歸鋪墊工了」，亦有人直言：

鋪墊的人比他更辛苦虔誠，不如不去還願

更有人批評：

苦修的本質是忍受痛苦，層層防護之下更像行紅毯的表演

事件亦再度引發外界反思，當宗教行為被鏡頭放大並瘋傳，究竟是信仰的展現，還是博取眼球的噱頭。

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