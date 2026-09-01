印度乞討老婦病逝　家中驚見30袋子藏巨額現金　估算達300萬盧比

印度卡納塔克邦（Karnataka）曼迪亞發生1宗奇聞。1名長期依靠乞討維生的68歲老婦，日前在租住單位離世，鄰居與社區人士獲訊後，隨即入屋幫忙處理後事；豈料狹小的房間內竟搜出逾30袋裝滿紙鈔與硬幣的袋子；初步估算，全部現金累積總額逾300萬盧比（約25萬港幣）。目前社區領袖已將該筆巨額現金暫交當地清真寺保管，待其親屬到場依法律及宗教規範處理繼承事宜。



印度1名長期靠乞討維生的68歲老婦，日前在租住單位離世，鄰居與社區人士獲訊後，隨即入屋幫忙處理後事；豈料狹小的房間內竟搜出逾30袋裝滿紙鈔與硬幣的袋子。（網上圖片）

老婦獨居後靠乞討維生

據外媒綜合報道，該名去世老婦名為胡爾·烏尼薩（Hoor Unnisa），生前與姐姐同租住在古塔魯（Guthalu）社區，2人終身未婚且長期同住。約2年前姐姐離世後，胡爾便開始獨居，平日主要依靠在街頭乞討維持生計。

當地居民初步估算，全部現金累積總額逾300萬盧比（約25萬港幣）。（網上圖片）

鄰居清理遺物驚現百萬現金

胡爾於8月23日因病在家中離世。鄰居與社區人士接獲消息後，隨即入屋協助處理後事，豈料在清理遺物時竟意外發現屋內堆滿大量麻袋與塑膠袋。眾人打開後驚見袋內裝滿了紙鈔與硬幣。現場至少有30多個裝有現金的袋子，經現場初步清點，已確定有約90萬盧比（約7萬港元），其餘約有20個袋現金仍在清點中；當地居民初步估算，全部現金累積總額超過300萬盧比（約25萬港幣）。

目前社區領袖已將該筆巨額現金暫交當地清真寺保管，待其親屬到場依法律及宗教規範處理繼承事宜。（網上圖片）

巨款暫存清真寺待親屬繼承

目前當地社區領袖已將該筆巨額現金暫交給古塔魯當地的清真寺保管，並已聯絡胡爾的外地親屬。負責人表示，剩餘20多袋現金將等待親屬抵達現場後公開監督清點，並依法律及宗教規範處理繼承事宜。

（綜合）

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