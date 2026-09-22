狗咬人影片瘋傳！揭17歲仔圖性侵女子　2流浪狗狂吠咬腿勇救弱女

狗有靈性，咬人未必是失控，也可能是「拯救弱女」！印度南部哥印拜陀（Coimbatore）早前發生性侵未遂案，現場影片在網上瘋傳後，看過的人都把掌聲送給2隻咬人的流浪狗。事緣當時有1名女子於深夜時分，坐在鐵路天橋旁的聯絡道（亦有指在其親戚住所附近路旁），突有1名少年上前企圖對她性侵。女子不斷反抗、大聲呼救，而在危急關頭，平日陪伴在女子身邊的2隻流浪狗挺身而出，其中1隻直接咬住少年的腿死命拖扯，成功將他逼退。警方其後在翻查另1宗案件的閉路電視畫面時，意外揭發這宗性侵未遂案，目前該名涉案少年已被拘捕。



印度1名女子深夜時分坐在親戚家門前休息時，1名少年突然上企圖對她性侵。（網上影片截圖）

危急關頭，現場2隻流浪狗挺身而出狂吠，其中1隻更直接咬住少年的腿部不放，成功將其逼退。（網上影片截圖）

17歲少年企圖性侵患病女遭流浪狗撕扯

據印度媒體綜合報道，事發於9月3日凌晨2時許，地點位於圖迪亞魯爾（Thudiyalur）附近的阿肖卡普拉姆（Ashokapuram）鐵路橋附近。受害女子患有精神障礙，平日經常在該路段路旁歇息，身邊總有幾隻流浪狗作伴，案發時她正坐在親戚家門前。

1名身穿長袖襯衫及黑色褲子的男子，企圖靠近黃衣女子，附近流浪狗見狀不斷對其吠叫示警，男子隨即撿起路邊的石頭試圖驅趕。（網上影片截圖）

1名身穿長袖襯衫及黑色褲子的男子，企圖靠近黃衣女子，附近流浪狗見狀不斷對其吠叫示警，男子隨即撿起路邊的石頭試圖驅趕。（網上影片截圖）

從網上流傳的影片可以看到，1名身穿長袖襯衫及黑色褲子的男子，企圖靠近黃衣女子，附近流浪狗見狀不斷對其吠叫示警，男子隨即撿起路邊的石頭試圖驅趕狗隻。狗群受驚散開，但仍有2隻留在女子附近戒備，持續吠叫。隨後少年突然衝向女子企圖性侵，2隻流浪狗似察覺出異樣，吠叫得更加激烈；女子亦大聲呼救，此時其中1隻流浪狗直接上前撕扯少年腿部，少年最終被迫逃離現場，更是被流浪狗一路追趕驅逐。

隨後男子突然衝向女子企圖性侵，2隻流浪狗疑似察覺出異樣，吠叫得更加激烈。（網上影片截圖）

隨後男子突然衝向女子企圖性侵，2隻流浪狗疑似察覺出異樣，吠叫得更加激烈。

隨後男子突然衝向女子企圖性侵，2隻流浪狗疑似察覺出異樣，吠叫得更加激烈。（網上影片截圖）

隨後男子突然衝向女子企圖性侵，2隻流浪狗疑似察覺出異樣，吠叫得更加激烈。（網上影片截圖）

警方翻查閉路電視查另一案 意外揭發「案中案」

其中1隻流浪狗直接上前撕扯男子腿部，男子最終被迫逃離現場，更是被流浪狗一路追趕驅逐。（網上影片截圖）

其中1隻流浪狗直接上前撕扯男子腿部，男子最終被迫逃離現場，更是被流浪狗一路追趕驅逐。（網上影片截圖）

其中1隻流浪狗直接上前撕扯男子腿部，男子最終被迫逃離現場，更是被流浪狗一路追趕驅逐。（網上影片截圖）

警查另1宗縱火案意外發現企圖性侵案

這宗案件之所以曝光是純屬巧合，因圖迪亞魯爾警方當時正處理另1宗投訴事件，原因是有人放火燒毀1間小雜貨店。警員在翻看該區閉路電視搜證時，意外發現這段少年企圖性侵女子的畫面，警方憑藉片段鎖定疑犯，其後將他拘捕。

警方表示，疑犯是來自 Ganesh Nagar、年僅17歲的少年，有長期酗酒習慣，且常在醉酒情況下生事，警方其後將他送交少年法庭，案件仍在調查中。



其中1隻流浪狗直接上前撕扯男子腿部，男子最終被迫逃離現場，更是被流浪狗一路追趕驅逐。（網上影片截圖）

「浪浪捨身退敵」有得解釋

這宗「浪浪捨身退敵」的驚險畫面在網上曝光後，即時引發網民熱議，不少人讚嘆動物靈性比冷漠路人更值得信賴。國際動物行為學研究指出，流浪犬雖未經家養馴化，但長期與特定街頭弱勢群體和平共處時，會將其納入自身的「領地社群（Pack Territory）」成員之一。

案發時少年渾身酒氣、動作具侵略性，且受害女子發出高頻率尖叫呼救，這類強烈威脅信號迅速激發犬隻的群體守衛本能。即便嫌犯曾擲石威嚇，負責戒備的流浪犬仍冒著受傷風險正面迎擊，精準撕咬襲擊者的小腿下肢，成功利用群體優勢化解了一場可怕的人間悲劇。



（綜合）

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