繼康奈爾大學輪姦案　再有美國兄弟會爆性侵　受害女子非該校學生

最近，康奈爾大學（Cornell University）深陷性侵醜聞，而就在這樣的時刻，芝加哥大學（The University Of Chicago）也爆出性侵事件。



據芝加哥大學學生報《The Chicago Maroon》報道，一名21歲女性稱在芝加哥大學一場兄弟會派對上遭遇性侵。

芝加哥大學兄弟會派對發生性侵事件？

據芝大當地時間週日下午發布的社區安全通報：一名女性報案稱，週日凌晨，在AEPi Lambda兄弟會會所內遭遇性侵，這名女性並非芝加哥大學的學生。

事件詳情：這起襲擊案，地點位於芝加哥臨湖海德公園社區，AEPi Lambda分會的會所內。

AEPi Lambda分會的會所。（IG@aepiuchicago）

受害者表示，派對於晚間22:30開始，性侵大約發生在凌晨 1:50。事發時有人上前制止，身份不明的嫌疑人隨即逃離建築。

據目擊者描述，嫌疑人身高5呎7吋（約170cm），南亞男性、深色膚色，兩側短髮，頭頂留較長捲髮；身著黑色T恤、黑色運動長褲、白色鞋子。芝大警局查看閉路電視片段，確認有一名外貌匹配該描述的男子從會所跑出。

案發後，巡邏的芝大警員被攔下，隨即安排送受害女性前往芝加哥大學醫學中心接受救治。目前，本案由芝加哥市警察局主導刑事偵查，芝大警局予以協助。

週一，芝大發言人向《The Chicago Maroon》表示，校方已將性侵案件告知AEPi全國總會，並將獨立啟動校內紀律調查。

校方在安全通報中寫明：

這些兄弟會不屬於學校正式認證學生組織，與芝大沒有官方隸屬關係；但兄弟會內的本校學生，仍然受校內規章制度、紀律處分程序約束。

AEPi全國總會首席通訊官喬納森皮爾斯也迅速通過《The Chicago Maroon》發聲：「總會週日下午得知案件後就已經與分會管理層對接，總部工作人員正在與分會成員面談。分會正在配合校方與地方執法部門，已被勒令在調查結束前暫停所有活動。皮爾斯還提到，AEPi全體成員必須參加強制性侵預防培訓，違反社團政策者可被開除。」

最重要的是，整個AEPi都為本案受害者感到痛心。任何人參加校園活動——無論是否由兄弟會舉辦，都不該擔心自身安全。

（AEPi全國總會規定：凡是提供酒精的派對，必須設置賓客名單、僅限憑邀請入場，賓客與會員比例不得超過3:1。）

而處於事件中心的AEPi Lambda分會也在Instagram發布聲明，表示對這起襲擊事件「深感震驚」，正配合警方調查。聲明寫道：「據我們目前掌握訊息，沒有任何AEPi相關人員參與此案，也不存在同謀。」

AEPi Lambda分會也在Instagram發布聲明。（IG@aepiuchicago）

目前芝加哥警方與校方已鎖定一名涉案關鍵疑犯（Person of Interest）並禁止其進入校園，初步確認該男子並非芝加哥大學學生，兄弟會亦澄清無成員涉案，但可以確定的是——這件事發生在兄弟會派對上。

而最近正因兄弟會醜聞深陷漩渦的康奈爾大學正在迎來全方位審判……

康奈爾大學性教育尺度引爭議？

很多留學生剛到美國，第一件糟心事就是被學校強制推送一個45–60分鐘線上課程，不做完就鎖選課權限，部分學校每年還要複訓刷新。這是新生必修的Title IX性侵預防培訓，是聯邦法律硬性要求，幾乎所有拿聯邦經費的美國大學全部強制，教會大學也不能豁免。

除此之外，校園內還有人發安全套......對於相對內向的新同學來說，是一個新奇又有點「羞澀」的體驗。

當然每個高校的尺度也不盡相同。

比如，這段時間處於風口浪尖的康奈爾大學被報道稱一向推行尺度露骨的性教育指南，有批評者認為「這些材料變相助長了Chi Phi兄弟會的醜聞，助推了涉毒品的群體濫交行為」。

2019年，康奈爾大學健康中心發布了一份名為《Yes, No, Maybe So: A Sexual Inventory Stocklist》的文檔。清單羅列數十種露骨性行為，讓填寫者勾選自己是否願意嘗試這些行為。清單中包含多人親密關係、飲酒或服用娛樂藥物狀態下發生親密行為等場景條目，也包含伴侶向他人分享兩人私密生活這類情況。

美國康奈爾大學Chi Phi兄弟會的會所。（康奈爾大學官網）

此外，康奈爾健康中心還推薦在宿舍張貼另外幾份性教育材料《Sexual Pleasure：Finding the「Sweet Spot」》，內容討論BDSM、戀物裝備與情趣玩具；另一份材料《Sensate Focus》探討 「相互觸摸」。

根據《紐約郵報》獲取的康奈爾校園性健康項目存檔網頁，校健康中心曾將這些資料納入宿舍助教（RA）可選資源包，可選擇性放在宿舍健康主題公告欄，該資源推廣至少持續至當年4月。

康奈爾大四學生、應用經濟學專業的賈里德萊德曼（Jared Lederman）在自己的Substack專欄發文批判康奈爾大學性教育問題。他認為校方推廣這類內容，營造出一種「許可氛圍」，容易催生非自願性行為。19歲的萊德曼表示：

康奈爾雖然並不直接對這起被指控的輪姦案負責，但學校所展示、默許的群體性行為內容，很容易滑向非自願行為，天然製造大量灰色地帶。

批評人士認為這份清單是「覺醒派政策走向失控」的典型案例。播客《媽媽戰爭》聯合主持人貝瑟妮曼德爾（Bethany Mandel）向《紐約郵報》表示：

長期以來，進步主義者執意模糊安全、健康親密關係的邊界，而我們正在康奈爾校園看到這套做法帶來的惡果。

目前康奈爾大學並未對此做出回應。

但是，需要明確的是——《Yes, No, Maybe So》是公共衛生領域流傳很廣的工具，很多高校、社區性健康機構都可以獲取，並非康奈爾原創。這份清單的原始設計意圖是自我邊界評估工具，不是鼓勵學生實踐。清單列出現實存在的各類性場景，讓學生區分「我願意、我拒絕、可以考慮」，用於溝通知情同意與個人邊界。如果簡單的把「羅列行為」解讀為「提倡行為」，是不是也有點「上綱上線」？

為了進一步了解其中的關係，筆者也去了解了美國其他高校的性教育。

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別的高校都在推行什麼性教育？

美國大學沒有全國統一的性教育大綱，完全由各校健康中心、學生事務部門自主決定。所有學校幾乎都有強制新生線上同意/ 反性侵培訓，但像康奈爾《Yes, No, Maybe So》清單屬於可選拓展材料，並不是全美高校標配。

其中，和康奈爾大學「風格」接近的一般是常春藤和進步派私立高校。這類學校健康中心這類學校的核心框架是知情同意（consent），除了性病防護、避孕、性暴力預防，還會納入多元性別、性偏好、非排他性關係等話題，很多也引用《Yes, No, Maybe So》。

哥倫比亞大學（Columbia University）是康奈爾那門《Sexual Citizenship》課程理論發源地（SHIFT 研究項目）。課程重點不是講各種性行為，而是分析校園社交生態、空間、同輩文化如何催生性侵風險。健康中心資源庫包含性邊界溝通、非排他性關係、LGBTQ性健康、BDSM安全溝通材料，但不會強制貼在宿舍公告欄，一般放在網站 / 健康診所內供自願查閱。



賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）新生必須完成性侵預防、旁觀者干預線上培訓；健康中心提供避孕、性病檢測、性心理諮詢。同樣有邊界溝通工作表，但宿舍公共區域不會張貼露骨清單，更多放在線上自助資料。



加州法律對全面性教育更包容。UCB、UCLA校園健康中心資料範圍廣，包含開放關係、性少數健康、性創傷、情趣用品安全等。材料以線上文檔為主，很少打印貼宿舍樓道。

雖然都是「全面性教育」，但其他高校相對更克制，這也是康奈爾大學陷入爭議的主要原因。清單本身並沒有什麼問題，有問題的是校方鼓勵RA（宿舍助教）把這份工作表貼在宿舍公共公告欄。

除此之外，以威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin–Madison）、愛荷華大學（The University of Iowa）、密歇根大學（University of Michigan）為代表的大部分州立公立大學更普遍的做法是以風險預防為主，不主動深入各類邊緣性行為討論。

強制必修：新生線上培訓，核心只有兩件事：性侵預防、知情同意；

可選資源：校健康中心提供避孕、HIV 檢測、性病諮詢；

敏感話題（多人性行為、開放式關係）：不會放進必修內容，僅在小眾興趣社團、可選研討課裏出現，宿舍公共區域不會張貼這類工作表。



以德州大學體系（The University of Texas System）、楊百翰大學（摩門教，Brigham Young University）、貝勒大學（浸信會，Baylor University）為代表的紅州公立、教會大學則完全另一個體系。

教會大學很多以禁慾（abstinence）為核心，婚前性行為被定義為不健康；幾乎不會討論開放關係、多伴侶性行為、BDSM。性教育重點是關係倫理、禁慾、性暴力防範。楊百翰甚至有行為準則禁止婚前性行為。

紅州公立大學（德州、阿拉巴馬等）近年受州議會法案約束，部分學校限制性教育內容，不能推廣非傳統性關係。性健康內容壓縮為避孕、性病、性侵預防；迴避討論開放關係、群體性行為、戀物話題。部分德州高校近年甚至出現課程內容審查，教師如果講授特定性別/性話題需要提前申報，存在內容限制。

為了寫這篇文章，筆者也去重溫了一下Title IX性侵預防培訓。

Title IX培訓到底在教什麼？

課程基礎訊息：

課程一般在EVERFI（HAVEN）、Vector、U Got This！、SHAPE（UC系統專用）這幾個平台，線上自助完成，中間穿插情景選擇題，最後考試拿證書。所有新生（本科+碩博，含國際生）必須完成；沒做完，帳戶會被加hold，不能選課、註冊課程，部分學校每年還要複訓刷新。

核心授課內容：

課程最核心的是——肯定式同意Affirmative Consent。

因為很多人並不好意思拒絕，還有很多人將拒絕說成「NO MEANS YES」，但這門課教我們「只有主動、清晰、自願的 「願意」，才算同意」，沉默、不反抗、半推半就 ≠ 同意。

培訓反覆強調幾條鐵律：

1. 同意是持續有效的，任何一方隨時可以撤回，一旦說停，必須立刻停止；

2. 對A類行為同意，不等於自動同意B類行為；

3. 曾經是情侶、發生過性關係，不代表默認本次可以繼續；

4. 醉酒、嗑藥、昏迷、意識不清的人，在法律上沒有能力給出同意。哪怕對方嘴上說了yes，只要處於藥物 /酒精失能狀態，就屬於性侵。



課程還明確界定了 「性不當行為」 類型：

1. 性侵、非自願性接觸

2. 約會暴力、親密伴侶暴力（情侶之間的肢體、精神控制）

3. 跟蹤騷擾stalking（反覆發消息、蹲守宿舍、網絡追蹤，不是 「浪漫追求」）

4. 性騷擾、偷拍、窺私、報復性色情傳播（洩露私密照片影片）



旁觀者干預Bystander Intervention

這部分是教你，當你在派對、宿舍看到有人陷入危險場景，該怎麼安全出手，不是讓你正面衝突。課程給了4套可操作方案：

1. 轉移注意力：藉口拉人離開現場（「找你去拿個飲料」）

2. 直接開口：溫和制止，指出不妥行為

3. 找人求助：聯繫宿舍RA、校警、校園反暴力專員

4. 事後支持：陪伴當事人，幫對方對接資源，不要反覆追問細節、不要指責受害者



課程重點糾正一個觀念：旁觀者不是吃瓜人，校園性侵預防是全體學生的責任。

受害者支持 + 校園報案流程：

1. 保密渠道Confidential：心理諮詢師、性侵支持顧問。你傾訴的內容不會上報學校，不會啟動調查，只提供心理、醫療幫助；

2. 強制上報Mandatory Reporter：RA宿舍輔導員、教授、國際學生顧問、學校行政。如果你告訴他們受害經歷，他們有義務上報Title IX辦公室，會啟動調查，無法替你保密。



同時會說明：報案不等於一定要報警；校內Title IX調查和警方刑事調查是兩套獨立系統。

課程明確強調：

受害者不需要自證清白；受害者的衣著、喝酒、過往感情史，不能用來歸責，反對 「受害者有罪論」。



健康關係識別：區分健康/不健康/虐待關係

識別親密關係裏的預警：控制手機、孤立朋友、威脅、情緒勒索。順帶簡單科普酒精藥物風險，但不會深入討論多人性行為、開放式關係。



整體看下來，我們會發現這門課程其實相當全面且有用，然而真的在現實中遭遇這些時，侵害者往往不在意你的「不同意」，受害者在「酒醉」時無法有效同意沒有成為豁免，反而成為了傷害的便利，甚至事發後他們說自己也喝了酒，和你一樣無法同意。

派對上那麼多旁觀者，真的出手干預的寥寥無幾，而學校的支持也微乎其微，甚至談不上雷聲大雨點小，他們恐懼這聲雷被學校、家長、社會聽到，他們希望你安靜。

目前康奈爾事件還在進一步調查中，芝加哥大學還在尋找嫌疑人，希望這些事件能夠警醒每一所高校，更能警醒每一個犯罪者。

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