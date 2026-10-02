美國加州大學開學不足1個月「爆5宗性侵」　女生上學要帶防狼噴霧

新學期才剛剛開始，加州州立大學聖馬科斯分校（California State University San Marcos，CSUSM）的校園安全問題已經讓不少學生感到不安。



今年9月以來，這所位於聖地牙哥縣北部的大學接連出現多起性侵及性暴力相關通報。校方最新公布的訊息顯示，自秋季學期開學以來，學校已經針對發生在校內學生宿舍的案件發出5次Clery（Jeanne Clery Campus Safety Act，克萊里校園安全法）即時警報。

面對短時間內密集出現的案件，一些女學生表示，現在晚上已經不敢獨自在校園裏行走，有人開始隨身攜帶防狼噴霧，並儘量與朋友結伴出行。

加州州立大學聖馬科斯分校的校園安全問題已經讓不少學生感到不安。（IG@csusm）

根據學校發言人Jerry McCormick向當地媒體提供的訊息，最初4起案件分別於9月5日、6日、13日和18日通報。

9月5日和18日的案件發生在The Quad學生宿舍;

9月6日發生在University Village Apartments;

9月13日則發生在Black Oak Hall。



4起案件涉及不同的男女，報案人與被指控者彼此認識或相識，校方表示目前沒有證據顯示這些案件相互關聯。

Patch然而，事情並沒有就此結束。校方隨後又收到第5起性暴力事件通報。目前學校將這起案件列為仍處於調查初期的案件，尚未公布更多細節。

CSUSM強調，目前沒有證據顯示近期案件涉及所謂的連續作案者。短短幾周內接連出現通報，已經明顯影響部分學生的校園生活。

據報道，在該校攻讀文學與寫作的Megan Chavez表示，她是在參加學校強制進行的Title IX培訓時，才第一次了解到大學校園所謂的「Red Zone」，也就是新生入學後性侵風險受到高度關注的一段時期。

Chavez表示：

學校雖然設置了相關安全和防範機制，但對於剛進入大學的新生而言，這些訊息並沒有得到足夠醒目的提醒。

隨着近期案件接連發生，她身邊越來越多女生開始自己想辦法提高安全感，包括隨身攜帶防狼噴霧、儘量避免單獨行動，以及與朋友結伴穿過校園。對於一些剛剛進入大學的新生而言，這種不安更加明顯。

心理學專業大一學生Adamaris Mayax表示，近期發生的事情甚至讓她覺得自己的家鄉比校園更加安全。另一名學生Nohemi Escano則表示，自己有兩門課程一直上到晚上8點，近期的案件讓她對晚上在校園活動產生明顯擔憂。學生的質疑也逐漸指向學校的宿舍安全管理。

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CSUSM擁有The Quad、University Village Apartments、North Commons以及今年秋季剛剛投入使用的Black Oak Hall等學生住宿設施。其中Black Oak Hall主要面向一年級學生，可容納約556名住戶。

面對學生和家長的擔憂，CSUSM已經開始調整校園安保措施。學校表示，大學警察部門近期提高了學生宿舍和住宅區域的巡邏頻率，同時在住宿社區加強安全措施。

North Commons和Black Oak Hall的前台目前實行24小時值班和訪客登記制度，兩棟宿舍樓除主要入口外的外部大門也被限制為只能出、不能進。

學生進入住宅區域、建築及房間仍需要使用門禁卡或鑰匙。California State University San Marcos校長Ellen Neufeldt也針對近期案件向校園社區作出回應，表示學校將繼續加強預防和處理性暴力事件的工作。與此同時，校方特別澄清了一個容易引起恐慌的問題：目前沒有證據表明校園裏存在一名連續作案的襲擊者。

學校表示，大學警察部門近期提高了學生宿舍和住宅區域的巡邏頻率，同時在住宿社區加強安全措施。（IG@csusm）

學校表示，最初4起案件是相互獨立的個案，調查人員已經分別確認相關嫌疑對象，而且這些事件發生在私人居住空間內；至於最新通報的第5起案件，目前仍處於調查早期階段。

學校同時表示，大學警方調查人員已經直接與聖地牙哥縣地區檢察官辦公室取得聯繫，但由於案件仍在調查，同時涉及受害者隱私，目前無法公開是否有人遭到逮捕以及各案件的具體司法進展。

對於學生來說，問題卻不僅僅在於這些案件最終如何處理。新學期剛剛開始，連續出現的安全警報已經改變了一些女生原本習以為常的校園生活：

晚上幾點回宿舍？

是否獨自去上課？

要不要帶防身用品？

是否必須找朋友同行？



都成為需要額外考慮的問題。

而對於校方而言，接下來真正需要面對的，除了警方對個案的調查，還有如何讓學生重新獲得對校園和宿舍環境的安全感。

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