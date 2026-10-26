柬埔寨詐騙園騙走美國人近3億　涉案中國男子從荷蘭被引渡至美國

針對跨國殺豬盤和電詐洗錢的全球追捕行動再次迎來重磅戰果。美國司法部於10月23日發布官方聲明，宣佈一名44歲的華人男子因涉嫌參與以柬埔寨詐騙園區為據點的巨大跨國加密貨幣洗錢案，已成功從荷蘭被引渡至美國，並在位於洛杉磯的加州聯邦法院正式出庭應訊。



這起由美國特勤局（U.S. Secret Service）主導調查的案件，揭開了近年來風靡全美、專門針對歐美受害者的「殺豬盤」（Pig Butchering）背後極其龐大的跨境資金洗錢鏈條。

據美國司法部公布的法庭文件，被告名叫趙正（Zheng Zhao，音譯），現年44歲，為中國公民。

美方指控他涉嫌充當核心中間人，協助控制在柬埔寨的電詐集團，將美國受害者被騙取的巨額資金通過複雜的金融機構和加密貨幣網絡轉移出境。目前已知本案共有至少174名美國公民受害，涉案金額高達3690萬美元（約2.9億港元）。

根據司法部披露的案情，詐騙集團的運作邏輯是典型的「殺豬盤」套路。詐騙分子首先利用Facebook、Instagram等主流社交媒體，或者通過陌生短訊、網絡交友軟件尋找潛在目標。

他們不會急於提及金錢，而是花費數週甚至數月時間與受害者日夜熱聊，分享生活、關懷備至，甚至建立起虛假的網戀關係。當受害者徹底放下戒備後，詐騙分子便開始無意間透露自己通過某種「加密貨幣投資」賺到了大錢，並誘導受害者嘗試。

為了達到逼真的效果，他們搭建了精美的虛假交易平台網站，後台可以隨意修改數據，顯示受害者的帳戶「連連暴漲」。

然而，一旦受害者將積蓄注入，這些錢便再也無法提現，而是迅速被轉入犯罪集團控制的地下網絡。

延伸閱讀：殺豬盤｜AI苦情男孩「小海」賣慘高價帶貨 專騙中老年大媽下單

+ 2

這起案件最令調查人員側目的，是其精心設計的跨境洗錢通路。詐騙分子利用共犯在美國設立的空殼公司和銀行帳戶，直接接收美國受害者的匯款。

隨後，超過3690萬美元的受害者資金被集中匯往巴哈馬著名的德爾泰克銀行（Deltec Bank），存入一家名為Axis Digital Limited的公司帳戶中。接下來，趙正及其他涉案共犯安排將這些巨額美元資金在海外直接兌換為與美元掛鈎的泰達幣（USDT）。

完成兌換後，USDT被直接打入由柬埔寨詐騙園區控制的匿名虛擬資產錢包中，最終由當地電詐頭目瓜分或提現。這種跨越多個司法管轄區、結合傳統銀行體系與去中心化加密貨幣的洗錢手段，隱蔽性極高，極大地增加了追查難度。

隨著特勤局與多國執法的深入，趙正的真實身份浮出水面。2025年8月，美國檢方對其下達逮捕令。隨後，美國司法部國際事務辦公室與荷蘭警方展開深度合作，在荷蘭成功將其抓獲。

10月23日，趙正被押解至洛杉磯聯邦法院。他目前面臨一項共謀洗錢罪（Conspiracy to Commit Money Laundering）。如果罪名成立，他最高將面臨20年的聯邦監禁。

美國司法部刑事司官員在聲明中強硬表態，強調此次跨國引渡向所有企圖利用境外金融機構和加密貨幣掩蓋犯罪所得的人發出了明確信號，無論嫌犯躲在世界哪個角落，美國執法部門都會與國際夥伴合作將其繩之以法。

趙正並不是這個洗錢網絡中唯一落網的人。司法部透露，目前已有8名同案共犯在美國法庭認罪。其中，涉案的Shengsheng He與Jingliang Su此前已承認共謀經營未經許可的匯款業務。Shengsheng He被判處51個月監禁；

而Jingliang Su則於2026年1月27日被判處46個月監禁，並被法官下令退賠約2687萬美元的非法所得。

目前，本案對趙正的司法審理程序仍在進一步推進中。這起案件也再次為全球華人群體敲響警鐘：

隨著加密貨幣詐騙的全球化，切勿輕信網戀對象的「投資內幕」，更不要圖謀高額報酬參與任何形式的帳戶代收、轉帳或代購加密貨幣行為，否則極易觸犯嚴重的反洗錢法律，面臨極高的刑事追責。



相關閲讀：美國亞裔老伯「連墮3次網戀騙局」賠光積蓄 冥頑不靈令家人崩潰

+ 1

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】