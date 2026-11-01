生殖器遭大嫂咬爛！印度男吵架脫衣威嚇　弱點被咬縫55針保子孫根

印度北方邦早前發生駭人聽聞的家庭暴力事件。1名37歲男子因管教問題動手打了姪兒，其後與登門理論的大嫂爆發激烈口角。男子當場脫衣，企圖露體威嚇大嫂，豈料反遭大嫂撲倒在地，下體更慘遭對方狠狠噬咬。男子當場痛極失聲嚎叫，送院時下身血流如注，最終醫生在傷口連縫55針，才驚險地保生殖器官。當地警方已接手調查案件，目前正在作進一步調查。



印度北方邦1名37歲男子的生殖器被大嫂咬爛，重傷送院需縫55針。（網上圖片）

涉及孩子管教引爆口角

綜合印度媒體《今日印度》報道，事發於10月23日晚，當天大嫂加亞特里（Gayatri）的兒子前往叔叔拉傑尼什家中，其間因孩童管教問題，拉傑尼什與姪兒發生口角，拉傑尼什更動手打了姪兒。

姪兒受委屈後跑回家向媽媽哭訴，加亞特里聞訊後護子心切，隨即前往拉傑尼什的家對質。2人爭吵期間，拉傑尼什憤而脫掉衣服，企圖露體威嚇大嫂，豈料加亞特里未有退縮，反而怒極將拉傑尼什推倒在地，並張嘴狠咬其生殖器。



男子因管教問題動手打了姪兒，大嫂護子心切上門理論，2人爆發激烈口角。（AI生成圖片）

傷勢嚴重普通診所拒收 轉送大醫院手術急縫55針

拉傑尼什的生殖器被咬爛後，痛極發出淒厲慘叫，其叫聲驚動居住在附近的父親和鄰居，趕來查看時，見到拉傑尼什下體已重創、全身是血，眾人隨即將他緊急送往附近的診所。



由於拉傑尼什的生殖器嚴重撕裂，傷口極深，普通診所無法處理，只好緊急將其轉送至設備較完善的哈雷特醫院（Hallet Hospital），其後安排緊急縫合手術，最終醫療團隊在拉傑尼什下體傷處連縫55針，才成功止血並保住其子孫根。



醫療團隊在拉傑尼什下體傷處連縫55針，才成功止血並保住其子孫根。（AI生成圖片）

受害人妻子報警 警方證實立案調查

事發後，拉傑尼什的妻子蘇曼（Suman）對丈夫遭到殘酷攻擊感到極憤怒，隨即前往當地警署報案ｍ當地警方調查後，把案件列作「謀殺未遂」展開調查，並拘捕涉案大嫂加亞特里，已將她移送司法機關拘留。

（綜合）