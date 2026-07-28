印度女遊輪餐廳「餐叉摳腳皮」極嘔心　網民震驚：以後要自備餐具

1艘正在運行巴西航線的知名「嘉年華郵輪」（Carnival Cruise）曝光2段惡心影片。1名女性乘客在郵輪自助餐廳用餐期間，竟當眾光腳摳腳，甚至拿起用餐的餐叉瘋狂刮擦腳底與腳趾縫的死皮。更令人作嘔的是，她在完全沒洗手消毒的情況下，直接徒手抓取盤中的披薩（Pizza）食用。極度噁心的畫面被現場乘客拍下並上載至社交平台，迅速吸引逾千萬次瀏覽，掀起全球網民熱議與公共衛生恐慌。



1名女性乘客在郵輪自助餐廳用餐期間，竟當眾光腳摳腳，甚至拿起用餐的餐叉瘋狂刮擦腳底與腳趾縫的死皮。（Instagram@lucky_charmedcourt）

郵輪女客在自助餐廳拿用餐叉刮腳

事發於一艘正在巴西航線運行的嘉年華郵輪上。第1段影片顯示，當時該名印度女乘客坐在自助餐廳餐桌旁，赤腳用手抓摳腳部，腳上似乎附着白色脫屑物質。她結束「摳腳」後既未洗手亦未消毒，直接伸手抓起盤中的披薩放入口中。

該名印度女乘客坐在自助餐廳餐桌旁，赤腳用手抓摳腳部。（Instagram@lucky_charmedcourt）

該名印度女乘客坐在自助餐廳餐桌旁，赤腳用手抓摳腳部。（Instagram@lucky_charmedcourt）

她結束「摳腳」後既未洗手亦未消毒，直接伸手抓起盤中的披薩放入口中。（Instagram@lucky_charmedcourt）

她結束「摳腳」後既未洗手亦未消毒，直接伸手抓起盤中的披薩放入口中。（Instagram@lucky_charmedcourt）

她結束「摳腳」後既未洗手亦未消毒，直接伸手抓起盤中的披薩放入口中。（Instagram@lucky_charmedcourt）

更令網民作嘔的是，根據第2段影片顯示，她竟拿起餐廳提供的金屬餐叉，用叉尖反覆刮摳腳底及腳趾縫隙，導致大量皮膚碎屑直接掉落周圍地板。

她竟拿起餐廳提供的金屬餐叉，用叉尖反覆刮摳腳底及腳趾縫隙。（Instagram@lucky_charmedcourt）

她竟拿起餐廳提供的金屬餐叉，用叉尖反覆刮摳腳底及腳趾縫隙。（Instagram@lucky_charmedcourt）

她竟拿起餐廳提供的金屬餐叉，用叉尖反覆刮摳腳底及腳趾縫隙。（Instagram@lucky_charmedcourt）

網民炮轟摳腳女 郵輪公司：所有餐具均會高溫消毒

影片曝光後引發全球網民極大不適，不少網民對公共餐具衛生產生疑慮。有網民痛批：「這簡直是公共衛生噩夢！看完這個影片，我以後去自助餐都要自備餐具了」。

郵輪公司就事件回應，表示已將涉事郵輪上的餐具回收，並強調郵輪上所有餐具均會進行高溫消毒洗滌，呼籲乘客在公共區域必須遵守基本行為規範與衛生禮儀。

這段影片目前仍在各大網絡平台持續發酵，拍攝者拍下的2段影片已共累積超過15萬條留言討論。

其他報道：山東女闖服裝店試身室大便遺糞！CCTV曝光全網怒轟 威脅帶人砸店

到服裝店假裝試身，卻極度大便遺糞離去，居然還惡人先告狀？山東1名女子早前捂着肚子到服裝店內，稱要試衣服便闖進試身室，沒料到竟在沙發上便溺，事後未有清理或致歉，反而假裝無事悄然離去。



店主發現穢物後大怒，把店內閉路電視（CCTV）片段上載至社交平台，希望討回公道，詎料該名女子竟致電威脅要帶人「砸店」，囂張兇惡的態度惹來網民怒轟。



涉事女顧客當日進入服裝店時雙手緊捂肚子，表情顯得極為難受。（抖音影片截圖）

女子捂肚直闖試身室 便溺遺糞佯裝無事離去

涉事女顧客當日進入服裝店時已經雙手緊捂肚子，表情顯得極為難受。她在貨架前隨手翻動兩下衣物後，便急步直闖試身室，停留了十多分鐘。當她重新拉開簾子走出時，已將衣服整理妥當，隨後一言不發、低着頭裝作若無其事，直接離開店舖。

女子在貨架前隨手翻動兩下衣物，隨即便急步直闖試身室。（抖音影片截圖）

女子在貨架前隨手翻動兩下衣物，隨即便急步直闖試身室。（抖音影片截圖）

女子在試身室停留了十多分鐘才出來。（抖音影片截圖）

涉事女顧客當日雙手緊捂肚子，表情顯得極為難受。（抖音影片截圖）

她將衣服整理妥當，隨後一言不發、低着頭裝作若無其事，直接離開店舖。（抖音影片截圖）

老闆娘驚見沙發遺大攤排泄物

女顧客離開後，服裝店老闆娘進入試身室打掃，赫然發現試內裏的沙發上竟留有大攤排泄物，現場一片狼藉，而且有人把抹過穢物的紙巾掃到沙發底下。老闆娘事後無奈表示，「人有三急」可以理解，若涉事者當時能誠懇道歉或幫忙清理，自己絕不會過分苛責，但對方這種不聲不響、若無其事的態度實在令她難以接受。

全文：山東女闖服裝店試身室大便遺糞！CCTV曝光全網怒轟 威脅帶人砸店