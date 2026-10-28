觸電奪命！印度男子從3樓露台吐口水　疑觸1.1萬伏特電纜慘遭電死

印度中央邦（Madhya Pradesh）日前發生罕見的奪命觸電意外。當地時間10月23日下午，1名65歲男子在租住的3樓露台咀嚼含煙草的檳榔嚼塊「古特卡」（Gutkha）後向大廈外吐口水，唾液疑觸及距民居極近的1.1萬伏特（11kV）架空高壓電纜，男子當場遭強烈電流擊中，並引發嚴重電弧灼傷，送院搶救後不治。事發後，當地居民指控高壓電線長年威脅民居，並批評電力部門多年來漠視投訴，目前警方已介入展開調查。



65歲男子向大廈外吐口水，唾液疑觸及距民居極近的.1萬伏特（11kV）架空高壓電線，終觸電身亡。（網上圖片）

唾液疑成導電液柱 男子遭強電流擊中倒地

據《印度時報》報道，事發於維迪沙縣（又譯：維迪沙區/Vidisha）甘傑巴索達鎮（Ganj Basoda），死者是65歲泥水匠普拉布拉爾·古普塔（Prabhulal Gupta），原籍恰塔爾布爾（Chhatarpur），於當地租住約10年。

65歲男子向大廈外吐口水，唾液疑觸及距民居極近的.1萬伏特（11kV）架空高壓電線，終觸電身亡。（網上圖片）

事發於當地時間下午約1時，古普塔站在3樓露台，將嚼過的古特卡向外吐出，懷疑吐出的疑唾液噴濺成短暫導電液柱，並接近至可引發電弧擊穿的距離，古普塔瞬間遭猛烈電流擊倒，全身多處嚴重燒傷。印度緊急響應系統（112）接報到場將其送院，惟終因傷重身亡。



專家解構致命物理機制：唾液帶鹽高導電 空氣遭擊穿引爆「電弧」

《印度時報》引述電機工程專家解釋，人體唾液含有水分及各類無機鹽電解質，本身就具備良好的導電性。當連續液柱過度接近高壓導體時，容易打破空氣原本的絕緣狀態。尤其在1.1萬伏特的超高電位差環境下，人體即便沒有直接碰觸電纜，只要導電液柱過度靠近，高壓電即可透過空氣直接引發「電弧放電」（Arc Flash）。這股強大電流經人體導向地面，足以造成心臟驟停、神經損傷及體內組織深度碳化致死。

慘劇發生後，隨即引爆當地社區壓抑多年的民憤。（環球網影片截圖）

高壓線僅距露台數呎 業主怒轟：反映多年官方拖延不管

慘劇發生後，隨即引爆當地社區壓抑多年的民憤。涉事單位的業主帕德瑪（Padma）憤怒透露，出事的架空電纜及變壓器長年失修，電線距離民居露台僅得數英尺（約1至2米），距離極近，安全成疑。街坊多年來曾屢次向邦電力部門正式反映危險性並要求將線路遷移，惟當局一直互相推諉、拖延動工，最終釀成無辜人命傷亡。目前當地甘傑巴索達警方已將案件列為非自然死亡立案調查，正深入追究電力部門是否涉及刑事疏忽責任。

