巴黎迪士尼鬼屋觸電奪命案　電工過世10年終開審　非首次工業意外

法國巴黎迪士尼樂園吸引不少遊客，但原來他們的「鬼屋」幽靈大宅（Phantom Manor）真的曾發生奪命工業意外（職業安全事故），2016年1名服務樂園長達14年的的資深男電工在例行維護期間不幸因觸電身亡﹐案件10年後終於上庭。外媒近日再翻出其他個案，發現其「小小世界」（It's a Small World）也出個命案，而「巨雷山」（Big Thunder Mountain）還發生過過山車被假山石擊中事件，導致5名遊客受傷，其中1人重傷。



維修設備出事 45歲資深電工倒斃「幽靈大宅」

法媒《巴黎人報》（Le Parisien）近日報道，2016年巴黎迪士尼發生過奪命工業意外，園內招牌之一「幽靈大宅」以殭屍和骷髏新娘等特效吸引遊客，該年4月2日，1名45歲電工走入鬼屋維修投影設備時觸電身亡，10年後即今年7月7日，歐洲迪士尼公司及法國必維集團才因過失致死罪受審。

男電工在「幽靈大宅」內維修投影及燈光設備，被證實當場不治。（網上圖片）

案情指，當時男電工在更換燈泡時觸電，直至同事們走入設施才發現他倒地不省人事。救護員趕到現場搶救，但電工早上10時宣告不治。當地檢察院下令驗屍及調查，電力專家認為他死於意外觸電。「幽靈大宅」事後暫停開放數天，配合警方徹查是否存在系統性安全漏洞。

死者育有2名子女，自 2002 年起已在樂園工作，一直深受同事愛戴。工會代表馬爾迪迪耶（Patrick Maldidier）接受《巴黎人報》訪問時指，死者生前人緣極佳且經常面帶笑容，同事對其猝逝均感震驚與難過。

非營業時間屢生慘劇 外判清潔工遭小船壓斃

這並非巴黎迪士尼首次有員工在非營業時間的例行工作中喪命，早於 2010 年 10 月，園內設施「小小世界」（It's a Small World）亦曾發生致命工業意外。1名 53 歲的外判清潔工（承包商清潔工）在水道內部進行清潔時，設施突然意外啟動，觀光船將他拖入60厘米深的水中，雖然水淺，但觀光船重達800公斤，他無法脫身被壓下去，送院後不治。

清潔工在巴黎迪士尼的「小小世界」水道內部進行清潔時，被捲入僅60厘米深的水道中，最終宣告不治。（網上圖片）

除了員工工業意外，巴黎迪士尼亦曾發生多宗涉及遊客的意外事故。2007年6月，1名14歲西班牙少女坐「搖滾過山車」（Rock 'n' Roller Coaster）後失去意識，醫護趕到時已被證實死亡，但後續檢驗顯示設施運作正常，事故起因為突發健康問題。

遊客事故頻生 過山車飛脫假石釀重傷

2011年4月 ，「巨雷山」（Big Thunder Mountain）過山車（雲霄飛車）發生假山石脫落事故，一塊玻璃纖維假石從高處掉落擊中列車，釀成5人受傷，其中1人重傷。同年10月，該過山車再次發生兩節車廂出軌意外，導致另外2名遊客受傷。

1名14歲西班牙籍少女在遊玩「搖滾過山車」結束後突然失去意識，在救護車抵達前已證實死亡。（網絡圖片）

2013年10月， 一名5歲男童與父親乘坐「加勒比海盜」觀光船，當船隻駛回碼頭時，現場廣播已提醒遊客需等船隻完全靠岸才可離座，惟男童疑提早起立導致失去平衡墮入水道，慘遭船身與碼頭夾至重傷。

1名5歲男童與父親乘坐「加勒比海盜」觀光船，提早起立導致失去平衡墮入水道，慘遭船身與碼頭夾至重傷，一度命危。（AI生成圖片）

其他報道：迪士尼母女坐魔雪奇緣漂船「全程開燈錄影」 被勸阻竟嗆：憑什麼

前往主題樂園遊玩時，應注意言行以免影響他人體驗！有男生到香港迪士尼樂園，乘坐「魔雪奇幻之旅」漂船時，發現前方1對母女幾乎全程拿着手機，並開啟閃光燈功能錄影，他坐在兩人後方，覺得體驗被強光所影響，於是好言相勸提醒對方關掉閃光燈，卻被回懟「憑什麼」、「你叫我關我就關呀，你誰呀」，雙方發生爭執繼而拿起手機「互影」 。事主表示遭到該母親以粗言穢語辱罵，其女兒亦試圖搶走其手機，他不滿2人行為遂發文公審。



網民不恥涉事母女行為，留言狠斥「關一下閃光燈有很難嗎，她們又憑甚麼讓整船人接受她那閃光燈」、「有其母必有其女」、「出門在外都在丟臉」。



有男生到香港迪士尼樂園，稱遇「奇葩母女」乘坐漂船時，全程開啟閃光燈錄影。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

他提醒對方關掉閃光燈，雙方爆發爭執，稱被粗言穢語辱罵，更險被搶走手機。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

迪士尼坐魔雪奇緣漂船 遇母女「全程開閃光燈錄影」

該男生在threads帳號「ryukchen16」上傳影片公審，透露在香港迪士尼樂園遇到奇葩母女事件。事主指，他於周三（4日）前往迪士尼樂園，到魔雪奇緣世界園區乘坐「魔雪奇幻之旅」漂船。以上遊樂設施主要是靠燈光效果加強遊客體驗，但坐在其正前方1對操普通話的母女則「從項目開始（就）一直全程開閃光燈錄像」。

事主到魔雪奇緣世界園區乘坐「魔雪奇幻之旅」漂船。（香港迪士尼官網圖片）

男生嫌強光影響體驗 禮貌勸關掉閃光燈

樓主表示，不少人遊玩設施時都有錄影，樂園對此亦沒有硬性規定，但就不滿稱「開閃光燈錄像的我還是第一次見」。他初時以為對方是誤觸閃光燈開關，或偶爾開一下所以未有在意，但後來發現對方竟是「全程開啟」，覺得二人的閃光燈影響其他賓客體驗，強光甚至照射到其他人臉上，「因為閃光燈的緣故，導致很多項目光效大打折扣」，於是向涉事母女反映，有禮地提醒對方「不好意思，可以麻煩關一下閃光燈嗎？」。

事主前方母女乘船期間，一直開啟手機閃光燈功能錄影。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

事主覺得閃光燈影響其他賓客體驗，強光甚至照射到其他人臉上。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

事主覺得閃光燈影響其他賓客體驗，強光甚至照射到其他人臉上。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

事主有禮地請對方關掉閃光燈，被婦人嗆「憑什麼」。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

婦人態度惡劣嗆：憑什麼？ 男生稱遭粗口辱罵

詎料該母親理直氣壯回覆樓主「憑什麼」，他解釋只是想讓對方關掉閃光燈，強調她還是可以繼續錄影，但對方態度惡劣，反轟「你叫我關我就關呀，你誰呀」 ，然後繼續使用閃光燈錄影，他無奈之下只好拿出手機，拍下對方自私行為。離開設施時，樓主不斷被該母親以粗言穢語辱罵，包括「操你X」、「在香港遇到了傻X」等等，指其女兒亦多次企圖搶走他手機，又手指指要求他「別拍了我跟你說」。

涉事母女拒絕關掉閃光燈爆爭執，事主稱被粗言穢語辱罵。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

涉事母女拒絕關掉閃光燈爆爭執，事主稱被粗言穢語辱罵。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

雙方發生爭執繼而拿起手機「互影」 。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

女兒被指企圖搶走樓主手機，又手指指要求他「別拍了我跟你說」。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

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