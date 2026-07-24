直擊大熊攀電線桿高空受困　官方稱「怕摔死不敢救」　終觸電慘死

社群媒體近日瘋傳一段令人難以置信的畫面，可見一頭大熊受困於電線桿頂端，美國內政部也轉發影片。不過，新墨西哥州魚類與野生動物部門表示，儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。



紐約郵報報導，這支影片經查證並非造假。事件7月20日發生在美國新墨西哥州格萊斯頓（Gladstone）鄉間，畫面可見這隻氣喘吁吁的大熊用前掌緊抓電線桿橫臂，後腿則懸在下方。錄下影片的人士打電話報案，表示：「我要通報一隻熊在電燈桿頂端。」

示意圖（Unsplash@Becca）

接線員表示已接獲通報，也已打電話給漁獵部門，但「他們說無能為力」。接線員解釋，野生動物專家若對這隻爬上電線桿的熊施打鎮定劑，牠恐因墜落喪命。

目擊者穆倫斯（Shannon Mullens）接受Storyful採訪時表示，她當時正沿著56號公路從新墨西哥州前往奧克拉荷馬州，途中發現這隻不幸的熊。她說：「起初我們真的不敢相信自己看到的景象，因此掉頭回去再看一次。我們一開始以為那隻熊已經死了，直到靠近後才發現牠還活著。」

美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間7月20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。（X@ScottEnlow）

影片上傳X平台後迅速引發關注，迄今累積近800萬次觀看，網友對這頭大熊不同尋常的落腳處目瞪口呆。美國內政部7月22日也轉發影片，開玩笑寫道：

我們感謝大家對『美國能源主導地位』的熱情，但我們指的不是這個。

延伸閱讀：黑熊闖美軍基地附近商場偷吃水蜜桃 地上留「便便」才離開｜有片

+ 6

不幸的是，新墨西哥州魚類與野生動物部門告訴紐約郵報，儘管地方當局竭盡所能，這隻熊仍在獲救前觸電死亡。

紐約郵報指出，這種令人費解的情況過去也曾發生，例如2021年就有另一隻熊受困於亞利桑那州一根電線桿頂端，但最終安全獲救。野生動物專家認為，熊隻，尤其是年幼或受到驚嚇的熊，在被人群、車流或狗驚擾後，可能將電線桿當作高大樹木攀爬，因而出現這類情況。

延伸閱讀：樹熊誤闖馬路！澳洲老翁英勇救回「下秒嚴肅訓話」爆紅 內容曝光

+ 13

延伸閱讀：

高雄馬頭山又發生「犬殺」事件 梅花鹿遭遊蕩犬圍攻傷痕累累

罕見！大阪市內現迷途小鹿 DNA揭「真實身世」：竟是25公里外奈良來客

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】