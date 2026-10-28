日女主播曬雙腿「恐怖傷痕」如車禍　親揭罪魁禍首　女偶像也中招

有「日本最強女主播」封號的堀江聖夏，近日曬出一張照片，只見她的雙腿出現大片深色痕跡，青一塊紫一塊的驚悚畫面讓許多人看傻。堀江聖夏透露，自己只是睡覺時被蚊蟲叮咬，沒想到在迷迷糊糊中抓癢卻留下大片傷痕，原本完美的美腿瞬間變樣，連網友都直呼：「根本是事故等級了吧！」



日媒ENCOUNT報導，擁有空手道黑帶、被稱為「日本最強女主播」的堀江聖夏，近期分享一張被蚊蟲叮咬的照片，在社群掀起討論。堀江聖夏在貼文中寫道：「被蚊子叮了，好像在睡夢中不知不覺用很大的力道抓了被咬的地方。有沒有力氣很大、也有類似經驗的人，能懂我的感受呢？」

「日本最強女主播」堀江聖夏（Instagram@mina_horie）

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從照片可見，堀江聖夏被蚊子咬的地方在大腿上，由於不自覺地用很大的力氣抓癢，導致她的雙腿布滿大片宛如瘀青的痕跡，原本勻稱的美腿青一塊紫一塊，若穿著短裙，立刻就會被看到傷口。

堀江聖夏分享自己被蚊蟲叮咬的照片，只見她的雙腿被自己抓到滿是瘀青。（X@0714_lovelys）

貼文曝光後令不少網友感到震驚：

「這根本已經是意外事故了吧」

「看起來好痛」

「請多保重身體」



也有人給予建議：

「懂這種感受，我的皮膚也比較敏感」

「可以抹藥緩解不舒服的症狀」

「感覺不是蚊子，可能是床蝨，去看一下皮膚科吧」



名人被蚊蟲叮咬的慘況已不是第一次成為話題，日前，日本偶像團體リルアムール的成員駒衣Ｎiko（駒衣にこ）就曾分享，自己在演出時穿著露出腰及手臂的舞台服，沒想到竟成蚊子的頭號目標，幽默笑稱「一個晚上被蚊子叮了15個包，是目前偶像界血液最美味的偶像。」

日本偶像團體リルアムール的成員駒衣Ｎiko 駒衣にこ（X@rram_niko）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】