日女偶像級公關星乃莉亞私密片外洩　落淚認是本人：為父籌醫藥費

撰文：日本這些事兒
出版：更新：

日本六本木的人氣女公關星乃莉亞（星乃リア），消失了三個星期。10月17日，她的妹妹星乃みりぃ在X（前稱Twitter，推特）上發了一條消息，語氣很慌：「姐姐一直不回家，我和媽媽發LINE她都不讀，怎麼辦，我好擔心。」緊接著又補了一條：店裏說她三周沒去上班了，其中第一周她見過姐姐，「躺在床上，起不來」。妹妹說，她準備去警察局。

這條推文被看了超過600萬次。一個在六本木正當紅的女公關，突然人間蒸發，社交媒體停更，連家人都找不到。網上開始瘋傳一個說法：她以前拍過成人直播，被人扒出來了。

六本木知名夜總會公關星乃莉亞參加節目《LAST CALL》打開知名度，近日網上瘋傳她的私密片，10月19日她坦承片中的女主角是自己，哽咽透露當年是為籌父親的高額醫療費及養家，才短暫入行。（YouTube@hoshinoria影片截圖）

點圖看人氣女公關星乃莉亞更多相片：

+4

兩天後，10月19日晚上，星乃莉亞自己出現了。她發了一段19分鐘的自拍影片，標題叫「關於這次風波和今後的打算」。鏡頭裏的她素顏，眼睛是腫的。她開口的第一句話，就把所有人的猜測釘死了：「現在SNS上擴散的關於我的訊息，照片和影片，是事實。」

AV女優白石茉莉奈遭兒揭發曾拍色情片　一招化解尷尬趁機教性知識超新星女優福田ゆあ大方自揭下海全家都知：扮cool時會說是工程師

「當時我腦子裏，只有那一個選項」

她在影片裏解釋了自己為什麼會去做那個。父親病了，需要定期去醫院，住院費壓在身上。妹妹還在讀高中，參加了社團，沒去打工。她自己有一份白天的工作，但那點工資，撐不起自己生活加老家開銷的「仕送り」。

她說她怕那種直接接觸客人的工作，所以經人介紹，選了不用面對面、隔著屏幕的成人直播。她強調了一件事：當時完全沒有想過要進演藝圈，《LAST CALL》也還沒開始，她覺得「只要作為一個普通人活下去，就不會有問題」。

「不是因為我喜歡才做的。當時我腦子裏，只有那一個選項。但那件事，其實挺讓心死掉的，很痛苦。」 所以只做了很短一段時間就停了。

延伸閱讀：日本少女偶像「大尺度私密片」遭隊友外洩　崩潰退團轉戰成人平台

+4

走紅之後，噩夢才真正開始

星乃莉亞是沖繩人，13歲到17歲在當地的偶像團體活動過，後來去大阪讀短期大學，畢業後做了兩年正職，才轉到夜晚的世界。2026年3月，她上了羅蘭和溝口勇児主持的女公關選秀節目《LAST CALL》第13集。雖然沒拿到合格，但節目播出後知名度暴漲，進了六本木的店，8月移籍到CLUB RIO六本木。9月，她妹妹みりぃ也上了同一個節目，還拿到了合格。

就在妹妹合格的那個月，一個專門爆料的X帳號開始擴散她過去做過成人直播的訊息。從那之後，星乃莉亞說，她幾乎每天都收到匿名威脅和恐嚇訊息。她在影片裏說，自己「一直活在恐懼裏」，訊息曝光的時候，「真的想過消失算了」。

她說她本來打算沉默：「無視掉，大家慢慢就忘了，我當時的想法很甜。」但後來覺得，對支持她的人和店裏的工作人員不誠實，才決定自己開口。

引退多年日本女優「突被父母發現拍過AV」緊急這樣做滅火：超尷尬

日本網友：罵不起來，但也誇不出口

一條被讚了330次的評論：「デジタルタトゥーは消えないんだね。」——數字紋身，是真的消不掉啊。

下面跟了一條被讚了275次的，更直接：「それで何か問題あるの？」——所以這有什麼問題嗎？再往下，有人寫：「過去は過去。大変なことを乗り越えて頑張って生きてるんだから偉いよ。」過去是過去。她扛過了那麼難的事還在努力活著，挺了不起的。

但也不是所有人都買賬。一條被讚了523次的評論，角度很刁：「犯罪でもないのにこんなに神妙な顔して釈明するほどのこと？しかも現職も芸能人やアナウンサーではなくキャバ嬢だし、AV出身のキャバ嬢なんていくらでもいるよね。」——又不是犯罪，用得著這麼嚴肅地謝罪嗎。而且她現在也不是什麼藝人主播，就是個女公關，女公關裏有過成人背景的多了去了。

延伸閱讀：21歲芭蕾天才少女轉行拍AV　被同學告密慘遭退學　爸媽知情她痛哭

+16

這條評論底下有人回了一句，點出了真正的分歧：問題不在於「做過什麼」，在於「她是以什麼身份被看的」。星乃莉亞被推到台前的時候，身上貼的標籤是「偶像級美貌」、「羅蘭節目走出來的灰姑娘」。那個標籤越乾淨，過去的影子就越刺眼。

至於星乃莉亞自己，她在影片最後說，會回到六本木繼續上班：「不會逃避過去，會用更認真的態度面對每一位客人。」

她說了一句讓很多人破防的話。她說做那份工作的時候，「心が死ぬというか、きつくて」——心好像在死去，很煎熬。一個24歲的人，為了父親的住院費和妹妹的高中，選了一個讓自己「心死」的選項，只做了很短一段時間，然後花了兩年爬起來，站到了六本木最亮的燈光下面。

然後有人把那段「心死」的日子翻出來，一幀一幀地攤在所有人面前。

親妹是知名AV女優！日人妻苦瞞15年　驚見丈夫「手機藏影片」崩潰AV女優瀨戶環奈「父母得知下海崩潰痛哭」掀風波　蒼井空親論孝道日本女優遊迪士尼遭路人狂喊「拍AV的」　怒斥言論不禮貌請給尊重

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】

少女偶像
直播
網絡直播
美女
選秀節目
網絡暴力
今日日本
日本
日本這些事兒
HK01 Space Promotion