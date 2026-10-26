日女偶像級公關星乃莉亞私密片外洩　落淚認是本人：為父籌醫藥費

日本六本木的人氣女公關星乃莉亞（星乃リア），消失了三個星期。10月17日，她的妹妹星乃みりぃ在X（前稱Twitter，推特）上發了一條消息，語氣很慌：「姐姐一直不回家，我和媽媽發LINE她都不讀，怎麼辦，我好擔心。」緊接著又補了一條：店裏說她三周沒去上班了，其中第一周她見過姐姐，「躺在床上，起不來」。妹妹說，她準備去警察局。



這條推文被看了超過600萬次。一個在六本木正當紅的女公關，突然人間蒸發，社交媒體停更，連家人都找不到。網上開始瘋傳一個說法：她以前拍過成人直播，被人扒出來了。

六本木知名夜總會公關星乃莉亞參加節目《LAST CALL》打開知名度，近日網上瘋傳她的私密片，10月19日她坦承片中的女主角是自己，哽咽透露當年是為籌父親的高額醫療費及養家，才短暫入行。（YouTube@hoshinoria影片截圖）

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兩天後，10月19日晚上，星乃莉亞自己出現了。她發了一段19分鐘的自拍影片，標題叫「關於這次風波和今後的打算」。鏡頭裏的她素顏，眼睛是腫的。她開口的第一句話，就把所有人的猜測釘死了：「現在SNS上擴散的關於我的訊息，照片和影片，是事實。」

「當時我腦子裏，只有那一個選項」

她在影片裏解釋了自己為什麼會去做那個。父親病了，需要定期去醫院，住院費壓在身上。妹妹還在讀高中，參加了社團，沒去打工。她自己有一份白天的工作，但那點工資，撐不起自己生活加老家開銷的「仕送り」。

她說她怕那種直接接觸客人的工作，所以經人介紹，選了不用面對面、隔著屏幕的成人直播。她強調了一件事：當時完全沒有想過要進演藝圈，《LAST CALL》也還沒開始，她覺得「只要作為一個普通人活下去，就不會有問題」。

「不是因為我喜歡才做的。當時我腦子裏，只有那一個選項。但那件事，其實挺讓心死掉的，很痛苦。」 所以只做了很短一段時間就停了。

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走紅之後，噩夢才真正開始

星乃莉亞是沖繩人，13歲到17歲在當地的偶像團體活動過，後來去大阪讀短期大學，畢業後做了兩年正職，才轉到夜晚的世界。2026年3月，她上了羅蘭和溝口勇児主持的女公關選秀節目《LAST CALL》第13集。雖然沒拿到合格，但節目播出後知名度暴漲，進了六本木的店，8月移籍到CLUB RIO六本木。9月，她妹妹みりぃ也上了同一個節目，還拿到了合格。

就在妹妹合格的那個月，一個專門爆料的X帳號開始擴散她過去做過成人直播的訊息。從那之後，星乃莉亞說，她幾乎每天都收到匿名威脅和恐嚇訊息。她在影片裏說，自己「一直活在恐懼裏」，訊息曝光的時候，「真的想過消失算了」。

她說她本來打算沉默：「無視掉，大家慢慢就忘了，我當時的想法很甜。」但後來覺得，對支持她的人和店裏的工作人員不誠實，才決定自己開口。

日本網友：罵不起來，但也誇不出口

一條被讚了330次的評論：「デジタルタトゥーは消えないんだね。」——數字紋身，是真的消不掉啊。

下面跟了一條被讚了275次的，更直接：「それで何か問題あるの？」——所以這有什麼問題嗎？再往下，有人寫：「過去は過去。大変なことを乗り越えて頑張って生きてるんだから偉いよ。」過去是過去。她扛過了那麼難的事還在努力活著，挺了不起的。

但也不是所有人都買賬。一條被讚了523次的評論，角度很刁：「犯罪でもないのにこんなに神妙な顔して釈明するほどのこと？しかも現職も芸能人やアナウンサーではなくキャバ嬢だし、AV出身のキャバ嬢なんていくらでもいるよね。」——又不是犯罪，用得著這麼嚴肅地謝罪嗎。而且她現在也不是什麼藝人主播，就是個女公關，女公關裏有過成人背景的多了去了。

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這條評論底下有人回了一句，點出了真正的分歧：問題不在於「做過什麼」，在於「她是以什麼身份被看的」。星乃莉亞被推到台前的時候，身上貼的標籤是「偶像級美貌」、「羅蘭節目走出來的灰姑娘」。那個標籤越乾淨，過去的影子就越刺眼。

至於星乃莉亞自己，她在影片最後說，會回到六本木繼續上班：「不會逃避過去，會用更認真的態度面對每一位客人。」

她說了一句讓很多人破防的話。她說做那份工作的時候，「心が死ぬというか、きつくて」——心好像在死去，很煎熬。一個24歲的人，為了父親的住院費和妹妹的高中，選了一個讓自己「心死」的選項，只做了很短一段時間，然後花了兩年爬起來，站到了六本木最亮的燈光下面。

然後有人把那段「心死」的日子翻出來，一幀一幀地攤在所有人面前。

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