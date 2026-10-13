日本18歲少女偶像自曝曾流產　16歲「1年懷孕2次」　高二當單親媽

日本地下偶像界傳出震撼消息。現年18歲的地下偶像由良（ゆら，音譯）日前登上電視節目，坦言自己在16歲時經歷兩度懷孕並於高中二年級順利產女，如今雖然獨自撫養女兒，仍勇敢活躍於偶像舞台，引發社會關注。



節目驚爆過往 16歲經歷懷孕與流產

現年18歲的地下偶像由良日前參加日本網絡電視台節目「單親爸媽」特別企劃，公開了自己震撼的成長歷程。由良透露，自己在16歲、與當時男友僅交往7個月時便首度懷孕。雖然面對新生命感到喜悅，但由於當時仍是學生，內心充斥着對未來的焦慮與不安。

18歲日本地下偶像由良在電視節目上說自己一年懷孕兩次的過往，在她16歲時便經歷懷孕與流產，如今是獨自撫養女兒的單親媽媽。（X@yurayura_yuraa）

點圖看18歲現役女偶像由良更多相片：

+ 17

由於由良的母親本身也是離過婚的單親媽媽，起初難以接受這個事實。由良回憶道：「媽媽當時甚至生氣地問我，『妳這樣真的沒問題嗎？』非常擔心我的未來。」不幸的是，在首次發現懷孕3個月後由良不幸流產，但令人意想不到的是，僅短短過後2個月，她竟再度發現自己懷孕。

兩家父母轉為支持 高二升格新手媽媽

面對突如其來的狀況，兩家父母經過溝通後，最終決定包容並轉為全力支持新生命的到來。在雙方家長的鼓勵與陪伴下，由良於高中二年級順利產下長女。

如今18歲的由良雖然成為獨自撫養女兒的單親媽媽，但她依然堅強且勇敢地活躍於地下偶像舞台，展現出母愛的韌性與對夢想的追求。

延伸閱讀：日本女團偶像突曬「孕肚」 叫粉絲一起見證孩子成長 結局大反轉

+ 25

延伸閱讀：

有片／日女偶像摔出名氣！舞台「高抬腿」失誤意外解鎖5百萬流量

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】