日本美女主播手滑「私隱畫面」全國放送　急遮手機嬌羞反應狂圈粉

日本氣象主播武藤彩芽先前在《Weathernews LiVE》播報時，原本只是想利用手機協助呈現資訊，沒想到臨場操作出現突發狀況，畫面沒有照預期走，反而讓手機中的其他頁面意外被觀眾看見。面對突如其來的插曲，她沒有繼續硬撐，而是當場露出無奈笑容，低頭處理半天後，索性把手機遮起來。這個看似嬌羞慌張的反應，立馬圈粉大批網友！



「武藤彩芽」嬌羞慌張畫面圈粉大批網友！

對此在放送事故過後，相關片段被重新整理上傳YouTube，觀看次數一路突破535萬，甚至讓不少沒看過原直播的觀眾也認識了武藤彩芽。影片之所以能持續受到關注，關鍵並不是手機畫面本身有多驚人，而是她面對突發狀況時完全沒有主播包袱的反應。

對此在放送事故過後，相關片段被重新整理上傳YouTube，觀看次數一路突破535萬，甚至讓不少沒看過原直播的觀眾也認識了武藤彩芽。（YouTube@ch-ct6vc）

點圖看武藤彩芽「放送事故」全程畫面：

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從一開始的錯愕，到試著處理，再到最後忍不住笑出來，整個過程自然到像是一般人遇到手機故障的第一反應。也因此，網友反而把焦點放在她的臨場反應，甚至開玩笑猜測手機裡到底還藏著哪些內容，讓這段「小失誤」不斷被網友討論，甚至直接圈粉。

武藤彩芽曾是職棒啦啦隊成員，轉戰主播圈闖出知名度！

其實武藤彩芽踏入主播圈之前，人生履歷就已經相當精彩。1996年出生於北海道札幌市的她，2015年曾加入北海道日本火腿鬥士啦啦隊「Fighters Girl」，累積舞台經驗後，又在札幌Collection活動中受到注意，進一步成為模特兒，並登上2018年札幌Collection伸展台，還曾擔任《CanCam》北海道親善大使。

點圖看日本美女主播武藤彩芽更多靚相：

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對播報工作一直抱有憧憬的她，2020年加入Weathernews，正式走上氣象主播之路。離開節目後，她加入Cent.FORCE繼續發展自由主播工作，生活方面也迎來新階段，2022年結婚，2025年升格當媽媽。從啦啦隊、模特兒到氣象主播，武藤彩芽一路換跑道，而這場意外，則成了她職涯中最另類的一個「代表作」。

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