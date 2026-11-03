美國賤夫隱瞞染HIV　致兩度抗癌妻染愛滋病亡　終認罪判囚15年

8年婚姻竟換來致命結局。美國1名64歲男子，隱瞞感染愛滋病毒（人類免疫缺乏病毒，HIV）多年，與妻子結婚8年來從未透露病情，導致對方最終因愛滋病併發症離世。其妻生前曾兩度擊退癌症，家人一直誤以為她後期的身體不適是癌症後遺症，直至她離世前兩日才確診晚期愛滋病（AIDS）。涉案男子原被控謀殺，2026年10月檢方達成認罪協議，承認三項「HIV感染者魯莽行為」罪，最終被判監15年，其中8年須在獄中服刑。



涉案男子於2026年10月與檢方達成認罪協議，承認三項「HIV感染者魯莽行為」罪，最終被判監15年，其中8年須在獄中服刑。（Youtube@Atlanta News First ）

美國1名64歲男子，隱瞞感染人類免疫缺乏病毒（HIV）多年，與妻子結婚8年來從未透露病情，導致對方最終因愛滋病併發症離世。（Youtube@Atlanta News First ）

瞞病成婚 妻子兩度抗癌成功仍持續病重

據《Atlanta News First》（亞特蘭大電視台）及《Law & Crime》報道，居於喬治亞州羅克代爾縣（Rockdale County）的64歲男子布羅迪（Cleveland Broadie），自2006年起已知悉自己感染HIV，卻從未向伴侶透露，並於2014年與丹妮絲（Denise Broadie）結婚。

丹妮絲曾抗癌成功，但最後因愛滋病而離世。（Youtube@Atlanta News First ）

丹妮絲於2017年確診乳癌，接受腫瘤切除手術、化療及放射治療後，於2019年2月進入緩解期；惟同年癌症復發並擴散至肺部，她再次接受化療，至2021年底影像檢查顯示肺部癌細胞已大致清除。然而，丹妮絲其後的身體狀況仍急劇惡化，出現體重暴跌、持續高燒、無法行走，甚至腦病變及失去記憶等症狀。由於她有2次患癌紀錄，家人誤以為是癌症併發症或化療副作用，未察覺她體內潛伏着一種致命病毒。

丹妮絲曾抗癌成功，但最後因愛滋病而離世。（Youtube@Atlanta News First ）

確診僅兩日便離世 多名女性挺身控訴隱瞞病情

2022年2月，丹妮絲因呼吸衰竭被轉送至埃默里大學醫院（Emory University Hospital）並接上呼吸機。傳染病科醫生懷疑另有隱情，決定為她抽血檢驗HIV。同年3月31日，醫生證實丹妮絲已由HIV發展成愛滋病，並根據血液報告推算，她已在不知情及缺乏治療下感染HIV至少5年。僅兩天後，即2022年4月2日，65歲的丹妮絲拔除呼吸機後離世，死亡證明列明死因為HIV/AIDS引起的肺炎及呼吸衰竭。

妻子死後，兩名女兒凱倫（Karen Young）及塔米（Tammy Hammonds）堅稱母親在婚內並無其他親密關係，遂自費聘請私家偵探調查繼父的醫療紀錄，並借助傳媒報道推動警方跟進。自2023年起，另有多名女性挺身指控布羅迪在明知染病的情況下，持續與她們發生無安全措施的性行為且從未透露病情。警方翻查醫療紀錄後，證實布羅迪早於2006年已知悉自己感染HIV。2025年4月，羅克代爾縣大陪審團正式以惡意謀殺、重罪謀殺及3項魯莽行為罪起訴他。

2025年4月，羅克代爾縣大陪審團正式以惡意謀殺、重罪謀殺及3項魯莽行為罪起訴他。（Youtube@Atlanta News First ）

認罪判囚15年 附帶嚴格假釋條件

羅克代爾縣檢方指出，布羅迪不僅未按時服藥控制病毒，甚至在妻子因病住院、瀕臨死亡期間，仍持續與多名女性發生無安全措施的性行為，且同樣隱瞞其HIV感染者身份。辯方律師曾試圖以「婚前已書面告知病情」為由脫罪，遭死者家屬嚴詞駁斥。

2026年10月7日，布羅迪與檢方達成認罪協議，承認3項魯莽行為罪，2項謀殺指控隨之撤銷。法院判處其監禁15年，服刑8年後可獲假釋。（Youtube@Atlanta News First ）

2026年10月7日，布羅迪與檢方達成認罪協議，承認3項魯莽行為罪，2項謀殺指控隨之撤銷。法院判處其監禁15年，服刑8年後可獲釋放。其假釋附帶條件包括：出獄後必須永久搬離該縣、禁止接觸死者家屬，並須向緩刑監督官提交醫療紀錄及持續接受HIV治療。女兒塔米表示，認罪協議對家屬的精神健康而言是較好的結果；凱倫則指，總算為母親及其他受害人討回公道，家人終可專心悼念亡母，過着她生前所期盼的平靜生活。