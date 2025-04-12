身障陸男獄中與囚友「肢體接觸」感染愛滋病　網民：信息量很大

大陸吉林省一名身障男子因搶劫、故意殺人（未遂）入獄，兩年後竟被檢出HIV抗體為陽性，他向所在監獄提起行政訴訟，並要求官方賠償800餘萬元人民幣。這一奇聞引發陸網熱議。



大陸吉林省一名身障男子因搶劫、故意殺人（未遂）入獄，兩年後竟被檢出HIV抗體為陽性。（示意圖／unsplash@bermixstudio）

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據陸媒《紅星新聞》報導，趙姓男子2001年因墮樓而截癱，後因夥同他人實施搶劫、故意殺人（未遂）罪，於2008年被判處有期徒刑20年，2009年1月轉入大陸吉林省四平監獄服刑，且因截癱需要長期在監獄醫院接受治療。趙男入獄後的醫療記錄顯示，他的感染關鍵點出現在2011年5月。

隨後，趙男及其家屬認為監獄方有管理問題，導致其感染愛滋，遂對四平監獄提起行政訴訟，並提出國家賠償要求，具體金額約800餘萬元人民幣。

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據當地法院調查，與趙男同期在監獄醫院接受治療的另一名服刑人員為HIV帶原者（2004年確診），病歷證實後者2010年11月出現發燒伴隨皮疹症狀，且有進入趙男病房協助如廁、日常接觸等情形。最終，大陸最高法認定趙男感染發生於2009年6月至2011年6月服刑期間，四平監獄存在監管過錯並應承擔一定賠償責任。

報導引述該案賠償決定書內容，指趙男雙足皮膚潰爛，創面持續滲液，而另一名服刑人員HIV帶原者皮疹症狀可能增加病毒載量，接觸時皮膚屏障破損構成傳播可能。吉林省高級人民法院認為，趙某感染愛滋病病毒的根本原因係由他人傳播，主要責任在於傳播者，四平監獄方面怠於履行監管職責，與趙某感染愛滋病病毒具有一定因果關係。

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根據2019年10月大陸最高法院賠償委員會作出的最終賠償決定，四平監獄向趙男支付精神損害撫慰金10萬元人民幣，並駁回趙男的其他國家賠償請求。

據報導，趙男家屬表示，他們一家計劃在趙男出獄後再次發起國家賠償。

這一奇聞登上微博熱搜後，引發陸網驚歎：

「這個新聞信息量很大。」

「從頭到尾的經過令人大為震驚。」

「2001年就截癱了，是怎麼搶劫的？」

「現世報嗎？」



還有人表示，「因傷口接觸感染愛滋」的理由難以服眾，懷疑是性傳播或者醫療事故所致。也有人吐槽趙男一家人獅子大開口：

「拿了賠償有命花嗎？」



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