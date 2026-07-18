加拿大華人牙醫診所爆嚴重消毒違規　近900人恐染愛滋病、肝炎

加拿大安大略省（Ontario）1間由華人主理的牙科診所早前被揭發醫療器械消毒程序長期違規，遭當地公共衞生部門勒令停業。涉事牙醫近日已正式辭職並喪失執業資格。安大略省南部的格蘭德伊利公共衛生局（Grand Erie Public Health，簡稱GEPH）證實，已向884名受影響患者發出通知，呼籲他們盡快接受愛滋病（HIV）、乙型及丙型肝炎檢測，惟目前仍有近半數人尚未檢測，當局再次發出緊急呼籲。



加拿大安大略省（Ontario）1間由華人主理的牙科診所，早前被揭發醫療器械消毒程序長期違規，遭當地公共衞生部門勒令停業。(Grand Erie Public Health)

前員工舉報揭發 診所重複使用未經徹底消毒器械

事件的起因源於涉事牙醫診所「Dr. George Chan Dentistry」的1名前員工舉報。曾在該診所擔任前台接待員的Lyn Portelli向媒體表示，她於2025年10月28日工作期間，察覺1間診症室內存在異常情況，隨即於翌日（10月29日）向GEPH作出正式投訴。

1名前員工察覺1間診症室內存在異常情況，隨即於翌日（10月29日）向GEPH作出正式投訴。(Grand Erie Public Health)

GEPH接報後，隨即委託感染預防與控制部門（IPAC）深入調查。報告指出，該診所在可重複使用醫療器械的清潔、消毒和殺菌流程中，存在高達15項違規問題。若未經徹底消毒的器械被重複使用，有機會經血液傳播乙型肝炎、丙型肝炎及愛滋病等病毒，當局為保障公眾安全，於2025年11月3日勒令該診所全面停業。

GEPH接報後，隨即委託感染預防與控制部門（IPAC）展開深入調查。(Grand Erie Public Health)

該診所在可重複使用醫療器械的清潔、消毒和殺菌流程中，存在高達15項違規問題。(Grand Erie Public Health)

該診所在可重複使用醫療器械的清潔、消毒和殺菌流程中，存在高達15項違規問題。(Grand Erie Public Health)

該診所在可重複使用醫療器械的清潔、消毒和殺菌流程中，存在高達15項違規問題。(Grand Erie Public Health)

診所手術室的櫥櫃裏可以看到含氟牙盤。(Grand Erie Public Health)

涉事牙醫辭職遭釘牌 近900人接檢測通知

衞生當局於2026年3月中旬，陸續向884名曾在2021年11月3日至2025年11月3日期間於該診所就診的患者寄出通知信，強烈建議他們進行相關血液傳染病檢測。對於事發數月後才發出通知，GEPH解釋，此舉是為確保整個調查及評估過程具備充足證據支持，並符合法律要求。

該診所在可重複使用醫療器械的清潔、消毒和殺菌流程中，存在高達15項違規問題。(Grand Erie Public Health)

診所手術室裏，一根軟管上用膠帶固定着1個大容量吸痰鋼頭。(Grand Erie Public Health)

這瓶過期（2014年）的防凍液存放在診所手術室的病人用櫃子裏。(Grand Erie Public Health)

在診所手術室的櫥櫃裏發現了1支2004年過期的蝕刻劑注射器和針頭。(Grand Erie Public Health)

安省牙醫協會（RCDSO）官方網站顯示，涉事診所負責人陳喬治醫生（Dr. George Chan）已於2026年7月2日正式辭職。RCDSO方面透過電郵證實，他已喪失在安大略省從事牙科執業的權利及資格。

陳喬治醫生（Dr. George Chan）已於2026年7月2日正式辭職，並已喪失在安大略省從事牙科執業的權利及資格。(Grand Erie Public Health)

感染風險雖低 衞生局再籲未測者盡快驗血

截至目前，GEPH尚未發現任何與該診所有關的乙肝、丙肝或愛滋病確診個案，亦以私隱為由拒絕透露是否有人在初步篩查中呈陽性。

根據GEPH最新公布數據，收到通知的884名患者中，至今僅有約1半人完成了建議的抽血檢測。為此，GEPH於今年7月7日首次公開發出呼籲，提醒尚未檢測的數百名患者盡快安排驗血。

GEPH首席醫療官積遜·馬倫芬特（Jason Malenfant）強調：「我們的首要任務是透過謹慎而徹底的調查來保障社區居民的健康。雖然整體感染風險維持在較低水平，但我們呼籲前患者採取這項預防措施，不僅是為了了解自身的健康狀況，亦有助於當局收集更多數據，以評估是否需要採取進一步的公共衞生措施。」

我們的首要任務是透過謹慎而徹底的調查來保障社區居民的健康。雖然整體感染風險維持在較低水平，但我們呼籲前患者採取這項預防措施，不僅是為了了解自身的健康狀況，亦有助於當局收集更多數據，以評估是否需要採取進一步的公共衞生措施。 GEPH首席醫療官積遜·馬倫芬特（Jason Malenfant）

安省公共衞生局（Public Health Ontario）亦重申，即使感染機會微乎其微，檢測仍具重要意義，能讓受影響市民感到安心。

其他報道：全球首例！水療中心無牌做「吸血鬼美容療程」 累4女1男染愛滋

人人都想變靚啲，但做入侵式美容療程要特別小心！美國疾病管制與預防中心（CDC）早前發表調查報告，指當地於2018年至2023年間，因1間水療中心無牌提供侵入式的「吸血鬼臉部護理療程」（Vampire Facial），直接導致4名女子及間接導致1男感染愛滋病病毒（HIV），成全球首例。



美國有3名女性疑因接受俗稱「吸血鬼美容療程」的入侵式美容項目後，感染愛滋病毒。（Getty Images）

根據該報告，事件始於2018年，當時新墨西哥州1名女子持續發低燒，初還以為是普通感冒，沒料到驗血結果指她感染了愛滋病病毒，惟從無吸毒史或輸血紀錄，更未曾與愛滋病毒感染者發生過性行為，唯一可能感染途徑是她曾在當地一所水療中心接受「吸血鬼臉部護理療程」，過程中接受過針孔注射。

有3名女性疑似先後在同一間水療中心接受俗稱「吸血鬼美容療程」的入侵式美容項目後，感染愛滋病毒，成全球首宗因美容注射針筒傳播愛滋病毒的案例。

美國新墨西哥州衛生部門和CDC隨即展開調查，發現水療中心竟是無牌經營，而中心內部情況令調查人員震驚──見到開封的針頭隨處擺放，散落於抽屜、櫃台及垃圾桶，又分別在廚房櫃台與冰箱內，發現有一整排裝有血液卻無標籤的試管，隨意放在食物和麻醉藥旁邊，但現場連基本的消毒設備都欠奉。調查人員頓時明白，這裏可能就是愛滋病病毒的源頭。

該水療中心於2018年9月被勒令停業，負責人於2022年承認5項醫療相關控罪，被判監3年半。而當局在揭發事件後，隨即為水療中心的顧客提供檢測，主要對象是曾接受注射或入侵式美容療程的顧客，而據疾管預防中心統計，另約有59名顧客或曾接觸過愛滋病病毒，當中20人曾接受「吸血鬼美容療程」，其餘則是注射肉毒桿菌等療程。

第二名確診感染愛滋病病毒的女子年約40至50歲，她於2018年曾在涉事水療中心接受「吸血鬼美容療程」，於2019年初確診。而直至2023年初，事件已導致4女1男證實感染，當中4名女子均是水療中心顧客，而男子則是其中一名女子的性伴侶，未有光顧過水療中心。

名媛Kim Kardashian亦嘗試過「吸血鬼美容療程」，但表示：「對我來說太難受太痛了，真的是我經歷過最痛的！這是唯一一種我不會再做的美容療程。」（Instagram）

「吸血鬼美容療程」又稱「PRP（Platelet Rich Plasma）血清美容」，需要提前抽出自身的血液，分離血小板中的生長因子後，再用微針筆注射回臉部皮下組織，屬「再生療法」，聲稱指有效促進皮膚新生，具除皺緊膚效果。由於屬入侵式美容療程，惟如果針筒或相關工具受污染，便有機會感染血液傳染病。

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