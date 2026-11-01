美父子中槍亡！警方指28歲父挾持及槍殺3歲兒　法醫報告另有說法

美國內華達州拉斯維加斯發生1宗轟動當地的槍擊案。1名28歲父親持槍挾持年僅3歲的兒子與警對峙，最終父子均中彈身亡。案發後，警方指初步相信是父親近距離開槍轟斃兒子，然而事隔9個月，官方公開最新法證結果，法醫表示無法確定男童體內的致命子彈，究竟是來自父親還是現場警員，報告引發社會輿論對警方開火決策的強烈質疑，而男童母親已入稟控告警方疏忽致死。



美國槍擊案中，３歲男童Kentre Baker不幸中槍身亡。（《FOX5》影片截圖）

美國父子槍擊案中慘死的男童僅３歲。（《FOX5》影片截圖）

持槍挾持3歲兒對峙 警員開火涉案父斃命

據《FOX5》報道，事發於今年2月3日凌晨1時19分，警方接獲男童母親雷妮卡·派特（Raneka Pate）報警求助，指其28歲伴侶昆頓‧貝克（Quinton Baker）在南部南馬里蘭大道（South Maryland Parkway）一處公寓對其施暴，並企圖強行帶走2人所生的3歲兒子查·貝克（Kentre Baker）。男童母特別提醒，丈夫隨身攜帶槍械，案發前曾在停車場開槍並揚言要殺死兒子。

警方接獲男童母親報案後，立即派警員趕抵現場。（《FOX5》影片截圖）

人父手持步槍挾持兒子

警員接報後趕抵現場時，見到昆頓右手持步槍、左手抱着兒子步出房間，在警員面前挾持兒子作人質，槍口更直接抵着兒子。現場警員多次發出口頭警告，要求昆頓棄械投降，但昆頓無視警員包圍，反而持槍逼近警員。

面對危急情況，現場指揮官下令開槍，2名警員隨即射擊，而幾乎同一時間，昆頓亦扣動步槍扳機，其後他中彈當場身亡，其懷中兒子亦有槍傷，緊急送院搶救，惟傷重不治。

警方接獲男童母親報案後，立即派警員趕抵現場。（《FOX5》影片截圖）

大批警員到場，而男子持槍挾持兒子，拒絕棄械投降，最終父子均中槍身亡。（《FOX5》影片截圖）

警方曾稱「父親開槍殺子」

慘劇發生後，拉斯維加斯警方於2月5日召開記者會，宣布初步調查顯示，男童是在父親開槍時，遭子彈近距離擊中身亡，並強調傷口符合極近距離槍傷特徵。官方這番判斷，一度令外界深信是涉案父親開槍殺害親兒，且遭警方擊斃。

接獲男童母親報案後，警員接報趕抵現場。（《FOX5》影片截圖）

法醫無法分辨奪命子彈源頭 涉事警員免遭起訴

然而，「父親開槍殺子」的判斷，在數月後出現疑團。據《FOX5》最新消息，克拉克縣於10月28日舉行死因事實審查聽證會，公布了精確的彈道數據，紀錄顯示，當晚2名警員合共開了5槍，警員戴蒙·奧唐納（Damon O’Donnell）以9毫米手槍射擊2槍，警員尊納臣‧羅 (Jonathan Lo )以步槍射擊3槍。與此同時，涉案父親倒地期間亦開4槍，現場共檢獲9枚彈殼。

克拉克縣於10月28日舉行死因事實審查聽證會，公布了精確的彈道數據，未能確定男童身上的子彈源頭。（《FOX5》影片截圖）

聽證會上，警方武力使用調查組警探布賴恩·華特（Brian Walter）作供指出，克拉克縣法醫辦公室經數月的化驗與彈道比對後，表示無法確認男童身上的子彈是來自哪支槍械。法醫解釋，由於現場交火距離極近，加上男童身上受到的接觸性創傷，導致彈道損毀嚴重，現有法證技術無法斷定子彈來源。

案中2名警員初步確定不會被刑事起訴，但現場執法程序仍備受質疑，調查人員亦承認，在極近距離下向抱着人質的疑犯開火，會讓人質承受極高的誤傷風險。

3歲男童中槍身亡，但法醫指現有法證技術無法斷定子彈來源。（《FOX5》影片截圖）

男童母親入稟控警方疏忽致死

法醫報告推翻男童身上子彈肯定是來自父親槍械的說法，痛失愛子的母親隨即委託律師，要求警方公開當日全部隨身攝錄機（Bodycam）片段及原始彈道報告，並正式入稟法院，控告警方疏忽致死及侵犯民權。