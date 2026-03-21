倫常慘案！憂離世後老伴無人照顧　86歲翁勒斃92歲妻　涉謀殺被捕

日本發生1宗倫常命案慘劇！東京1名八旬老翁勒斃妻子後自首，被警方以「謀殺罪」拘捕。他事後供稱因為擔心自己先行離世，遺下年邁的老伴無人照顧，所以狠下殺手。事件再次引發社會關注雙老家庭面對「以老護老」壓力，覺得類似家庭缺乏支援，易生悲劇。



東京1名八旬老翁勒斃妻子後自首，被警方以「謀殺罪」拘捕。（AI生成圖片）

8旬老翁勒斃92歲妻子 後報案自首：我殺了人

綜合日本媒體等報道，事發3月14日清晨5時許，東京町田市一名86歲、無業的老翁在住處勒斃92歲妻子，事後撥打110緊急求助電話向警方自首，報稱「我殺了人」。警方接報趕抵現場，在屋內發現1名老婦倒臥床邊，其身上沒有明顯傷痕，隨即以「殺人未遂罪」拘捕老翁。

老婦當時倒臥床邊，其身上沒有明顯傷痕。（AI生成圖片）

被捕透露犯案動機 疑和「以老護老」照顧壓力有關

老婦送院經搶救後宣告不治，警方遂將案件列作「謀殺案」處理。老翁接受警方盤問時講述犯案動機，表示「如果我把妻子留下來，就沒有人照顧她了」，供稱因為擔心自己先行離世，遺下年邁的老伴無人照顧，所以痛下殺手。

目前全案仍在調查，事件引發當地社會關注，雙老家庭面對「以老護老」照顧壓力，認為類似家庭缺乏支援，容易導致悲劇。

老翁供稱因擔心自己先行離世，遺下年邁老伴無人照顧，所以痛下殺手。（AI生成圖片）

（綜合）